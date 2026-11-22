As mulheres do VfL Wolfsburg reagiram após a dura lição no confronto pelo topo da liga.
A equipe do técnico Stephan Lerch venceu o RB Leipzig fora de casa por 2 a 1 (0 a 0) e voltou a ficar, ao menos provisoriamente, a três pontos do líder Bayern de Munique.
Na semana passada, as jogadoras do Wolfsburg haviam perdido por 4 a 1 para o Bayern, vencedor da dobradinha. O Bayern, porém, terá a chance de ampliar novamente a vantagem para seis pontos na segunda-feira (18h), no encerramento da 11ª rodada da Bundesliga feminina.
Cecilie Flöe Nielsen (46') e Smilla Vallotto (48') colocaram o VfL em vantagem. Delice Boboy (61') apenas descontou para o RB.
A ex-jogadora da seleção Lena Lattwein não integrou a lista de relacionadas do VfL. Ela havia sido cortada da equipe após criticar duramente a forma de jogar do próprio time no confronto pelo topo da liga contra o Bayern. "A forma de crítica que ela escolheu não deve ser levada a público", disse Lerch.