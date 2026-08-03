Louis van Gaal, ex-treinador do Barcelona, passa um longo período afastado dos gramados desde a Copa do Mundo de 2022, o que se deve, em parte, à sua batalha contra o câncer, do qual já se recuperou.

Van Gaal deseja retornar para comandar uma das grandes seleções, e a seleção holandesa pode ser o seu próximo destino, depois de Ronald Koeman ter decidido deixar o cargo após o desempenho decepcionante da Holanda na Copa do Mundo de 2026.

O jornal "Mundo Deportivo", citando o "De Telegraaf", informou que Van Gaal se ofereceu para assumir o comando da seleção de seu país, a Holanda, e, caso seu retorno se confirme, este será o seu quarto mandato à frente da equipe.

As chances de Van Gaal, de 74 anos, comandar a Holanda parecem grandes, depois de seu compatriota Arne Slot, ex-treinador do Liverpool, ter deixado claro que prefere continuar treinando clubes.

Além disso, outros treinadores holandeses, como Peter Bosz e Erik ten Hag, estão atualmente comprometidos com seus clubes: o primeiro está à frente do PSV Eindhoven, enquanto o segundo treina o Twente.

Louis van Gaal havia sido diagnosticado com câncer de próstata em 2022, mas agora se encontra em um estado de saúde muito bom.

O jornal De Telegraaf citou Van Gaal, que declarou: "Os problemas de saúde já fazem parte do passado".

E, embora a Federação Holandesa de Futebol ainda não tenha entrado em contato com ele, sua contratação continua sendo uma opção sobre a mesa e não foi descartada.