Relatos da imprensa revelaram a data de retorno do brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Al-Hilal, à atuação com a equipe, após sua ausência nas três últimas partidas por causa da lesão.

O jornal saudita "Arriyadiyah" afirmou que Martinelli estará apto para participar dos treinos coletivos da equipe da capital assim que retornar, após o fim das longas férias.

O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al-Hilal, havia decidido conceder férias de 10 dias a todos os jogadores, após o adiamento das partidas da décima terceira rodada da Roshn League, em função do adiamento da Copa da Ásia de 2027.

O jornal esclareceu que o jogador brasileiro vem seguindo bem o seu programa de reabilitação, de acordo com o plano estabelecido, o que o tornará capaz de retornar aos treinos logo após o fim das férias.

Martinelli sofreu a lesão durante a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Qadisiyah por 3 a 2, no dia 23 de outubro passado, no estádio Príncipe Mohammed bin Fahd, em Dammam, na décima primeira rodada da Roshn League.

Aquela lesão causou a ausência do ex-astro do Arsenal em 3 partidas do "Líder", contra o Al-Fateh na Roshn League, e contra o Al-Shamal do Catar e o Shabab Al-Ahli dos Emirados na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Vale lembrar que Martinelli disputou 8 partidas pelo Al-Hilal em diferentes competições desde o início da atual temporada, nas quais conseguiu marcar 6 gols, sem dar nenhuma assistência até o momento.