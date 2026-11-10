Após as reclamações, a Liga Roshn revela o segredo da data do clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr

A liga do Campeonato Saudita Roshn revelou o motivo da escolha da data polêmica para a realização do clássico adiado entre Al-Ahli e Al-Nassr.

Al-Ahli e Al-Nassr deveriam se enfrentar no dia 15 de outubro passado, antes de a partida ser adiada para março do próximo ano, por conta das circunstâncias logísticas pelas quais a Arábia Saudita passou no período recente.

No entanto, o adiamento da Copa da Ásia 2027, de janeiro para dezembro do próximo ano, levou a liga a antecipar a partida, que será realizada no dia 20 de novembro deste ano, após o adiamento da décima terceira rodada.

A nova data gerou algumas objeções por parte de alguns torcedores, especialmente por vir logo após o fim da data Fifa e um dia depois da cerimônia de premiação dos Melhores da Ásia, com a participação de Firas Al-Buraikan, estrela do Al-Ahli.

Uma fonte da liga do Campeonato Roshn respondeu a essas críticas, em declarações ao jornal saudita "Al-Riyadiyah", nas quais afirmou que a nova data foi definida com a aprovação dos representantes do Al-Ahli e do Al-Nassr, sem qualquer objeção por parte deles.

Ele explicou que o motivo da antecipação da data da partida para novembro deste ano, em vez de março do próximo ano, deve-se ao compromisso do Al-Ahli e do Al-Nassr com diversas partidas durante aquele período, ao contrário do período atual.

Já em relação à não realização do clássico no mês de dezembro próximo, assim como as partidas entre Al-Hilal e Al-Riyadh, e Al-Ittihad contra Al-Shabab, a fonte esclareceu que o motivo disso é a participação do Al-Ahli e do Al-Nassr na Supercopa Saudita no mesmo período.

O Al-Nassr ocupa a terceira colocação na tabela do Campeonato Saudita, com 25 pontos, a dois pontos de distância do líder Al-Hilal, e atrás do Al-Qadsiah, que ocupa a segunda posição, pelo saldo de gols.

Em contrapartida, o Al-Ahli ocupa a sexta colocação na tabela, com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 4 derrotas, o que significa que uma vitória sobre o Al-Nassr o deixaria próximo do topo.