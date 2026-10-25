Após as críticas públicas: Carrick pune Bruno diante do Bournemouth

Michael Carrick, treinador do Manchester United, o português Bruno Fernandes da escalação titular da equipe diante do Bournemouth, deixando o capitão do Manchester United no banco de reservas pela primeira vez em cerca de 5 anos, isso poucos dias após sua crítica pública ao estilo do técnico.

A informação foi divulgada pelo jornal britânico Daily Mail, que apontou que Carrick tomou a decisão definitiva de deixar seu capitão habitual fora da escalação titular após a pesada derrota sofrida pelo Manchester United por 4 a 1, fora de casa, diante do Como, pela Liga dos Campeões da Europa.

Bruno Fernandes costuma ser o primeiro nome presente na escalação titular do Manchester United, além de raramente deixar o campo durante as partidas, de modo que sua exclusão da escalação titular é algo incomum.

Essa decisão representa a primeira vez em que Fernandes é deixado fora da escalação titular por motivos não relacionados à condição física, desde que Carrick tomou a mesma decisão de excluí-lo diante do Villarreal, em novembro de 2021.

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Carrick precisava consolidar sua autoridade na condição de treinador da equipe, diante das críticas públicas que Fernandes dirigiu ao estilo tático durante a partida contra o Como, algo que não poderia passar impune.

Durante uma coletiva de imprensa marcada pelo tom desafiador, na sexta-feira, Carrick enfatizou que nenhum indivíduo é maior do que o clube, afirmando que o interesse da equipe vem em primeiro lugar.

Carrick disse: "O mais importante para mim é a equipe, acima de qualquer outra coisa. Sempre farei o que for do interesse do clube".

Fernandes, geralmente conhecido por escolher suas palavras com cuidado em suas declarações à imprensa, havia dirigido críticas duras à comissão técnica após a derrota diante do Como.

O capitão do Manchester United disse: "Foi uma decisão da comissão técnica não pressionar o adversário homem a homem, deixar alguns espaços atrás de nós em certos momentos, e tentar recuperar a bola no primeiro instante, ou esperar o adversário e lhe dar a bola".

E acrescentou: "Mas quando você dá a bola a essas equipes mais do que o necessário, elas ganham confiança e têm um grande número de jogadores atrás da bola, o que te obriga a correr muito e faz com que os jogadores se sintam frustrados. E quando você finalmente recupera a bola, as pernas e as mentes ficam menos capazes de executar o que é exigido".



