Após apenas uma temporada... Gigante europeu de olho no craque do Al-Ittihad de Jeddah

Um gigante europeu está de olho no craque do Al-Ittihad de Jeddah, com o objetivo de contratá-lo durante a próxima janela de transferências de verão, após apenas uma temporada no clube.

Reportagens da imprensa portuguesa, reproduzidas pelo jornal saudita “Al-Youm”, afirmam que o clube do Porto deseja contratar o português Roger Fernandes, jovem ala do Al-Ittihad, durante a próxima janela de transferências de verão.

Isso ocorreu após apenas uma temporada desde a saída de Roger da liga portuguesa, quando ele se transferiu para o Al-Ittihad durante a última janela de transferências de verão, em uma transação avaliada em 32 milhões de euros, segundo reportagens da imprensa.

Desde então, o jogador de 20 anos disputou 24 partidas com os “Tigres” em diversas competições, nas quais marcou 5 gols e deu 3 assistências.

Leia também: Lesão inesperada... Youssef El-Nassiri ficará de fora da partida entre Al-Ittihad e Al-Hazm?

Vale lembrar que Fernandes tem uma trajetória notável no futebol português com o Sporting Braga, onde passou pelas categorias de base antes de jogar pela equipe principal entre 2023 e 2025.

Durante esse período, o jovem jogador português disputou 91 partidas pelo Sporting Braga, nas quais marcou 12 gols e deu 17 assistências.