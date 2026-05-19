Após apenas uma temporada, a grande contratação já é considerada o maior problema do Feyenoord

Sem Steijn pode muito bem estar vivendo suas últimas semanas no Feyenoord, segundo informa o jornal Het Algemeen Dagblad. O clube de Roterdã está considerando vendê-lo caso receba uma proposta.

Steijn foi contratado no verão passado por dez milhões de euros, vindo do FC Twente. O meio-campista de 24 anos começou com tudo sua aventura em Roterdã, mas depois sofreu com uma série de lesões.

Steijn disputou 28 partidas nesta temporada com a camisa do Feyenoord. O capitão marcou sete gols e deu quatro assistências pelo clube.

O AD agora o chama de “o grande problema e um caso a ser discutido”. “Se a saída for o melhor cenário para ambas as partes, o Feyenoord terá prejuízo com o jogador. Ele é caro demais para ficar apenas no banco”, escreve o jornal sobre Steijn.

Além disso, todos os meio-campistas parecem permanecer no Feyenoord. Em especial, Oussama Targhalline e Luciano Valente são vistos como peças importantes para o futuro.

O AD também traz informações sobre Jakub Moder. O polonês tem sofrido muitas lesões desde sua chegada ao De Kuip, mas Van Persie tem “muita confiança” nele.