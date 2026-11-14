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FBL-KSA-AHLI-NASSRGetty Images
Ahmed Mansy
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Após acusações de favorecimento a Cristiano Ronaldo, Al-Ahli se arma com árbitros estrangeiros no clássico

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O clube saudita Al-Ahli decidiu se munir de árbitros estrangeiros durante o aguardado clássico contra o rival tradicional Al-Nassr pela Roshn League, após a última crise que eclodiu entre os dois times na temporada passada.

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O Al-Ahli recebe seu rival tradicional Al-Nassr, na próxima sexta-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jeddah, em partida adiada da nona rodada do Campeonato Saudita Roshn.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que a diretoria do Al-Ahli solicitou a convocação de árbitros estrangeiros para o próximo clássico, tendo apresentado um pedido oficial por meio do sistema eletrônico 16 dias antes da data da partida, de acordo com o regulamento em vigor.

A diretoria do "Al-Raqi" também anexou ao seu pedido um comprovante de pagamento das taxas devidas para a convocação do árbitro estrangeiro, que chegam a 375 mil riais sauditas, elevando-se a 450 mil riais caso haja um quarto árbitro ao lado da tecnologia de vídeo.

A partida entre as duas equipes na segunda metade da temporada passada, mais precisamente no mês de abril, havia registrado diversas crises entre jogadores e torcedores, em razão do clima de tensão que dominou o ambiente.

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Esse clima surgiu por causa de algumas declarações incendiárias, encabeçadas pelo que disse o turco Merih Demiral, zagueiro do Al-Ahli, sobre a existência de favorecimento por parte dos árbitros locais ao clube Al-Nassr, com o objetivo de conceder ao português Cristiano Ronaldo, capitão do "Al-Alami", seus primeiros títulos oficiais pela equipe.

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20 de nov. de 2026

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Em razão dos acontecimentos que se seguiram ao último clássico, a comissão de disciplina e ética da Federação Saudita de Futebol aplicou quatro punições a Demiral, as mais relevantes sendo a suspensão por uma partida, por tentar provocar a torcida da equipe adversária, além de multá-lo em 50 mil riais pelo mesmo motivo.

Demiral também foi multado em outros 100 mil riais, por suas declarações após a partida, nas quais afirmou que todos estavam tentando ajudar o Al-Nassr a vencer o Campeonato Saudita, tendo a comissão considerado que elas ofendiam os responsáveis pela partida e instigavam a opinião pública.

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Além disso, Demiral foi multado em 15 mil riais, por causar danos às instalações e propriedades do estádio da partida, totalizando as multas aplicadas a ele cerca de 165 mil riais sauditas.

As punições não atingiram apenas Demiral, mas também seu clube, o Al-Ahli, que foi multado em 130 mil riais sauditas, por sua torcida ter arremessado 22 garrafas de água e outros objetos em direção ao gramado, embora não tenham atingido ninguém.

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O Al-Nassr não escapou dessas punições, tendo sido alvo de uma forte penalidade financeira também, no valor de 100 mil riais sauditas, por sua torcida ter arremessado 57 garrafas de água e outros objetos em direção ao gramado, embora também não tenham atingido ninguém.

A próxima partida será extremamente importante para as duas equipes, sobretudo diante do desejo de ambas de permanecerem no páreo pelo título do Campeonato Roshn na atual temporada.

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O Al-Ahli ocupa a sexta colocação na tabela de classificação do Campeonato Saudita, com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 4 derrotas, 9 pontos completos atrás do Al-Hilal, que lidera a classificação.

Em contrapartida, o Al-Nassr ocupa a terceira colocação na tabela de classificação, com 28 pontos, a dois pontos atrás do Al-Hilal, e apenas no saldo de gols atrás do Al-Qadsiah, que está na segunda posição.

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Longe do Campeonato Roshn, o Al-Ahli ocupa a sexta colocação no grupo do Oeste da Liga dos Campeões da Ásia Elite, com 8 pontos, conquistados em duas vitórias e dois empates, sem ter sofrido nenhuma derrota até agora.

Em contrapartida, o "Al-Alami" ocupa a sétima colocação no grupo do Oeste do torneio asiático, com 6 pontos, conquistados em duas vitórias e uma única derrota, restando-lhe uma partida adiada contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos.

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Já na Copa do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, o Al-Ahli conseguiu avançar da fase dos 32, após vencer o Al-Anwar pelo placar de 2 a 1, e se prepara para enfrentar o Al-Ula, na segunda-feira 11 de janeiro próximo, no estádio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz, em Medina, nas oitavas de final.

O Al-Nassr também conseguiu se classificar para as oitavas de final do torneio, após vencer o dérbi de Riade sobre o Al-Diriyah pelo placar de 4 a 1, e enfrenta o Al-Khaleej na segunda-feira 11 de janeiro próximo, também, no estádio Al-Awwal Park, na capital saudita Riade.

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As duas equipes também se preparam para disputar a Supercopa Saudita, no Kuwait, uma vez que o Al-Ahli enfrenta seu adversário Al-Qadsiah, no dia 19 de dezembro próximo, um dia antes da partida entre Al-Nassr e Al-Khaleej, e, caso se classifiquem, se enfrentarão na final, no dia 23 do mesmo mês.