Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport

Traduzido por

Após acidente em banho: profissional da Serie A acordou do coma

Campeonato Italiano
Cagliari
Y. Trepy

Após seu acidente durante um banho, Yael Trepy, do Cagliari Calcio, da primeira divisão italiana, acordou do coma.

O atacante francês voltou a estar plenamente consciente, informou seu clube na noite de terça-feira. "Ele está acordado e cooperativo e, até o momento, não apresenta déficits neurológicos aparentes", prosseguiu a nota. O estado de Trepy seguirá sendo monitorado na unidade de terapia intensiva.

O jogador de 20 anos foi internado no domingo na unidade de terapia intensiva do hospital de Sassari. Segundo relatos da imprensa, houve um acidente de natação na piscina de uma vila na Costa Smeralda. Trepy não saberia nadar e, por isso, teria tido dificuldades na parte mais funda da piscina.

Trepy joga pelo Cagliari desde o sub-18. Mais recentemente, ele esteve entre os titulares na sexta-feira, no jogo da Copa contra o SS Arezzo, da segunda divisão. Na temporada passada, disputou oito partidas na Serie A.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google