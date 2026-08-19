O atacante francês voltou a estar plenamente consciente, informou seu clube na noite de terça-feira. "Ele está acordado e cooperativo e, até o momento, não apresenta déficits neurológicos aparentes", prosseguiu a nota. O estado de Trepy seguirá sendo monitorado na unidade de terapia intensiva.

O jogador de 20 anos foi internado no domingo na unidade de terapia intensiva do hospital de Sassari. Segundo relatos da imprensa, houve um acidente de natação na piscina de uma vila na Costa Smeralda. Trepy não saberia nadar e, por isso, teria tido dificuldades na parte mais funda da piscina.

Trepy joga pelo Cagliari desde o sub-18. Mais recentemente, ele esteve entre os titulares na sexta-feira, no jogo da Copa contra o SS Arezzo, da segunda divisão. Na temporada passada, disputou oito partidas na Serie A.