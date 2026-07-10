Após a vitória... Será que Jesus vai reescrever o último capítulo de Ronaldo com a seleção de Portugal?

Às vezes, um grande jogador não precisa tanto de um novo título quanto de um final à altura de sua grandeza. E Cristiano Ronaldo, que construiu uma trajetória incomparável com a seleção de Portugal, se viu diante de um dos momentos mais difíceis de sua carreira após a eliminação trágica da Copa do Mundo de 2026 para a Espanha, por 1 a 0, nas oitavas de final.

Ronaldo havia anunciado antes do torneio que esta edição seria a última para ele na Copa do Mundo, mas não declarou sua aposentadoria da seleção, como se deixasse a porta entreaberta para um último capítulo ainda por escrever.

No mesmo momento em que a seleção portuguesa deixou a Copa do Mundo, Jorge Jesus entrou em cena como novo técnico de Portugal, dando início às especulações: será que o homem que realizou o sonho de Ronaldo com o Al-Nassr será o mesmo a proporcionar-lhe a despedida internacional perfeita?

Jesus, que realizou o sonho no Al-Nassr

A relação entre Jesus e Ronaldo não é nova, já que o técnico português conviveu com o capitão dos “Marinheiros” durante uma temporada inteira no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e conseguiu, nesse período, realizar o que Ronaldo esperava desde sua chegada ao reino: conquistar o título do Campeonato Roshen.

Esse título não foi apenas um campeonato nacional para Ronaldo, mas uma nova prova de sua capacidade de liderar sua equipe até o topo, apesar da idade avançada, e Jesus sabia muito bem como aproveitar a experiência do astro português e colocá-lo em um ambiente que lhe permitisse dar o melhor de si.

Por isso, a nomeação de Jesus à frente da seleção portuguesa proporciona a Ronaldo uma sensação diferente; ele não está iniciando uma nova etapa com um técnico desconhecido, mas com alguém que o conhece bem e sabe de suas possibilidades, limites e do que ele pode oferecer em campo.

O choque que mudou tudo

Ronaldo sonhava que a atual Copa do Mundo fosse a grande etapa final de sua carreira internacional e que pudesse encerrar sua trajetória com a seleção portuguesa de forma digna de uma lenda que vestiu a camisa da seleção por mais de duas décadas, mas a eliminação diante da Espanha dissipou esse sonho e deixou grandes interrogações sobre seu futuro.

Leia também... Depois de assumir a seleção de Portugal... O que Cristiano Ronaldo apresentou sob o comando de Jesus?

O cenário após a partida parecia diferente de todos os fracassos anteriores; todos estavam cientes de que a última chance na Copa do Mundo havia acabado e que o tempo já não reservava muitas grandes oportunidades para Ronaldo.

Apesar disso, o fato de ele não ter anunciado a aposentadoria da seleção nacional confirma que o jogador ainda acredita que há algo a ser conquistado, e talvez esse “algo” esteja ligado a outro torneio ou a um desligamento mais tranquilo e bem-sucedido da seleção.

Será que Jesus proporcionará a Ronaldo o final perfeito?

O que Jesus possui não se limita apenas à experiência como técnico, mas se estende à sua capacidade de lidar com grandes estrelas e lidar com as pressões. O técnico português deixou claro desde o primeiro dia que o nome por si só não garante a participação, mas, ao mesmo tempo, afirmou que a qualidade é o verdadeiro critério, e que Ronaldo ainda é capaz de contribuir se estiver em sua melhor forma.

Esse equilíbrio pode ser a chave mais importante na próxima fase, pois Jesus não precisa provar o valor de Ronaldo, mas precisa utilizá-lo de forma que beneficie a seleção e dê ao jogador a oportunidade de encerrar sua carreira de maneira honrosa.

Com o próximo Campeonato Europeu e outros compromissos internacionais à vista, Ronaldo pode encontrar em Jesus o técnico capaz de reconstruir a equipe em torno de uma mistura de experiência e juventude, e de lhe dar um papel adequado à sua fase atual, em vez de contar com ele da mesma forma que fazia anos atrás.

No fim das contas, Jesus não conseguirá levar a Portugal de volta à última Copa do Mundo, mas tem a rara oportunidade de escrever um último capítulo diferente na trajetória do maior jogador português da história.