Após a vitória no clássico, decisão surpreendente no Real Madrid

O Real Madrid não planeja realizar novas contratações durante a próxima janela de transferências de inverno, diante de uma convicção sólida dentro dos bastidores do clube de que o elenco atual é capaz de competir e alcançar os objetivos da temporada, apesar das lesões que atingiram a equipe e das crescentes especulações sobre a necessidade de reforçar algumas posições, sobretudo o meio-campo.

Segundo o jornal espanhol "As", a diretoria do clube merengue não parece disposta a mudar sua política habitual no mercado de janeiro, já que não vê necessidade de intervir no momento, e confia na capacidade de José Mourinho de liderar o grupo disponível rumo aos resultados desejados.

Em contrapartida, a porta de saída permanece aberta a qualquer jogador que deseje partir, desde que obtenha o aval do treinador português, ainda que esse cenário seja improvável na fase atual.

Essa convicção surge apesar das conversas sobre a possibilidade de reforçar o meio-campo, mas a atuação da equipe no duelo contra o Barcelona no Camp Nou, comandada por Bernardo Silva e Arda Güler, reforçou o ponto de vista da diretoria quanto ao fato de a equipe possuir os elementos capazes de lidar com os desafios que virão.

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Ao mesmo tempo em que o Real Madrid descarta a contratação de novos jogadores em janeiro, a diretoria acompanha de perto o futuro de uma série de talentos emprestados, com destaque para Jacobo Ramón e Nico Paz, jogadores do Como, além de Rafa Marín e Víctor Muñoz.

A diretoria ainda não definiu sua posição sobre acionar as opções de retorno desses jogadores, já que prefere esperar até a primavera do próximo ano, para avaliar a evolução de cada atleta e as necessidades da equipe antes de tomar a decisão final.

O nome de Jacobo Ramón se destaca como uma das opções possíveis para substituir Antonio Rüdiger no futuro, mas seu retorno ainda não se tornou uma decisão definitiva.

Esses movimentos confirmam, segundo o jornal, que o Real Madrid não tem pressa em tomar decisões sobre o mercado de transferências, seja com contratações ou com o retorno dos emprestados, preferindo manter a estabilidade de seu elenco atual e deixar a avaliação das reais necessidades para uma fase posterior da temporada.