Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Após a vitória no clássico, decisão surpreendente no Real Madrid

AEK Athens x Real Madrid
AEK Athens
Real Madrid
Liga dos Campeões
J. Mourinho
Grécia
Espanha
Portugal

O que é?

O Real Madrid não planeja realizar novas contratações durante a próxima janela de transferências de inverno, diante de uma convicção sólida dentro dos bastidores do clube de que o elenco atual é capaz de competir e alcançar os objetivos da temporada, apesar das lesões que atingiram a equipe e das crescentes especulações sobre a necessidade de reforçar algumas posições, sobretudo o meio-campo.

Segundo o jornal espanhol "As", a diretoria do clube merengue não parece disposta a mudar sua política habitual no mercado de janeiro, já que não vê necessidade de intervir no momento, e confia na capacidade de José Mourinho de liderar o grupo disponível rumo aos resultados desejados.

Em contrapartida, a porta de saída permanece aberta a qualquer jogador que deseje partir, desde que obtenha o aval do treinador português, ainda que esse cenário seja improvável na fase atual.

Essa convicção surge apesar das conversas sobre a possibilidade de reforçar o meio-campo, mas a atuação da equipe no duelo contra o Barcelona no Camp Nou, comandada por Bernardo Silva e Arda Güler, reforçou o ponto de vista da diretoria quanto ao fato de a equipe possuir os elementos capazes de lidar com os desafios que virão.

Próximas partidas
AEK

AEK

Liga dos Campeões

04 de nov. de 2026

RMA

RMA

Ao mesmo tempo em que o Real Madrid descarta a contratação de novos jogadores em janeiro, a diretoria acompanha de perto o futuro de uma série de talentos emprestados, com destaque para Jacobo Ramón e Nico Paz, jogadores do Como, além de Rafa Marín e Víctor Muñoz.

A diretoria ainda não definiu sua posição sobre acionar as opções de retorno desses jogadores, já que prefere esperar até a primavera do próximo ano, para avaliar a evolução de cada atleta e as necessidades da equipe antes de tomar a decisão final.

O nome de Jacobo Ramón se destaca como uma das opções possíveis para substituir Antonio Rüdiger no futuro, mas seu retorno ainda não se tornou uma decisão definitiva.

Esses movimentos confirmam, segundo o jornal, que o Real Madrid não tem pressa em tomar decisões sobre o mercado de transferências, seja com contratações ou com o retorno dos emprestados, preferindo manter a estabilidade de seu elenco atual e deixar a avaliação das reais necessidades para uma fase posterior da temporada.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google