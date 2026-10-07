Lionel Messi e Cristiano Ronaldo protagonizaram uma disputa dupla histórica ao longo de cerca de duas décadas. Mas qual dos dois leva vantagem sobre o outro nos confrontos diretos?

Cristiano Ronaldo fez questão de enviar uma mensagem de reconhecimento a Messi, nesta quarta-feira, após o anúncio do astro argentino sobre o fim de sua trajetória com a seleção de seu país, depois de longos anos nos quais vestiu a camisa da "Albiceleste".

Ronaldo afirmou que a rivalidade que uniu a ele e Messi ao longo dos anos não impediu o respeito mútuo entre dois dos maiores craques do futebol da era moderna, algo que ficou evidente mais uma vez na mensagem do astro português ao capitão da Argentina.

Ronaldo escreveu em um comentário na publicação de Messi em que ele anunciou sua despedida da seleção argentina por meio de sua conta no "Instagram": "Leo, foram longos anos defendendo o seu país, e uma história que ficará para sempre. Todo o meu respeito pelo que você conquistou com a Argentina. Um abraço".

Uma rivalidade histórica que não impediu o respeito

Os nomes de Ronaldo e Messi estiveram ligados a uma das mais célebres disputas individuais do futebol ao longo da história, especialmente durante o período em que atuaram no Campeonato Espanhol com Real Madrid e Barcelona.

Apesar da forte rivalidade entre eles, os dois craques apareceram em mais de uma ocasião trocando sinais de respeito, seja durante cerimônias de premiação ou em declarações à imprensa, além de terem compartilhado momentos amistosos fora de campo.

Por isso, não foi estranho que Ronaldo fizesse questão de saudar Messi no momento de sua despedida da seleção argentina.

37 confrontos entre Messi e Ronaldo

Ao longo de suas carreiras, Messi e Ronaldo se enfrentaram em 37 partidas, sendo 36 confrontos oficiais e um amistoso que reuniu uma seleção de craques do Campeonato Saudita contra o Paris Saint-Germain, segundo estatísticas do jornal espanhol "Marca".

O amistoso terminou com vitória do Paris Saint-Germain por 5 a 4, com Ronaldo marcando dois gols, enquanto Messi fez um.

Nos confrontos oficiais, Ronaldo marcou 21 gols, contra 22 de Messi.

Messi venceu 16 partidas, contra 11 vitórias de Ronaldo, enquanto 9 confrontos terminaram empatados.

Seus confrontos oficiais se dividiram entre 18 partidas no Campeonato Espanhol, 6 partidas na Liga dos Campeões da Europa, 5 partidas na Copa do Rei da Espanha e 5 partidas na Supercopa da Espanha, além de dois amistosos no nível de seleções.

Os confrontos oficiais de Ronaldo e Messi ocorreram da seguinte forma:

23 de abril de 2008: Barcelona 0 x 0 Manchester United, semifinal da Liga dos Campeões da Europa.

29 de abril de 2008: Manchester United 1 x 0 Barcelona, semifinal da Liga dos Campeões da Europa.

27 de maio de 2009: Barcelona 2 x 0 Manchester United, final da Liga dos Campeões da Europa, com Messi marcando o segundo gol.

29 de novembro de 2009: Barcelona 1 x 0 Real Madrid, Campeonato Espanhol.

10 de abril de 2010: Real Madrid 0 x 2 Barcelona, Campeonato Espanhol, com Messi marcando o segundo gol.

29 de novembro de 2010: Barcelona 5 x 0 Real Madrid, Campeonato Espanhol.

9 de fevereiro de 2011: Portugal 1 x 2 Argentina, amistoso, com gols de Messi e Ronaldo.

16 de abril de 2011: Real Madrid 1 x 1 Barcelona, Campeonato Espanhol, com gols de Messi e Ronaldo.

20 de abril de 2011: Barcelona 0 x 1 Real Madrid, final da Copa do Rei da Espanha, com Ronaldo marcando o gol da vitória na prorrogação.

27 de abril de 2011: Real Madrid 0 x 2 Barcelona, jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa, com Messi marcando os dois gols.

3 de maio de 2011: Barcelona 1 x 1 Real Madrid, jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa.

14 de agosto de 2011: Real Madrid 2 x 2 Barcelona, jogo de ida da Supercopa da Espanha, com Messi marcando um gol.

17 de agosto de 2011: Barcelona 3 x 2 Real Madrid, jogo de volta da Supercopa da Espanha, com Ronaldo marcando um gol e Messi dois gols.

10 de dezembro de 2011: Real Madrid 1 x 3 Barcelona, Campeonato Espanhol.

18 de janeiro de 2012: Real Madrid 1 x 2 Barcelona, jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei da Espanha, com gol de Ronaldo.

25 de janeiro de 2012: Barcelona 2 x 2 Real Madrid, jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei da Espanha, com gol de Ronaldo.

21 de abril de 2012: Barcelona 1 x 2 Real Madrid, Campeonato Espanhol, com Ronaldo marcando o gol da vitória.

23 de agosto de 2012: Barcelona 3 x 2 Real Madrid, jogo de ida da Supercopa da Espanha, com gols de Ronaldo e Messi.

29 de agosto de 2012: Real Madrid 2 x 1 Barcelona, jogo de volta da Supercopa da Espanha, com gols de Ronaldo e Messi.

7 de outubro de 2012: Barcelona 2 x 2 Real Madrid, Campeonato Espanhol, com Ronaldo marcando dois gols e Messi dois gols.

30 de janeiro de 2013: Real Madrid 1 x 1 Barcelona, jogo de ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha.

26 de fevereiro de 2013: Barcelona 1 x 3 Real Madrid, jogo de volta da semifinal da Copa do Rei da Espanha, com Ronaldo marcando dois gols.

2 de março de 2013: Real Madrid 2 x 1 Barcelona, Campeonato Espanhol, com Messi marcando o gol do Barcelona.

26 de outubro de 2013: Barcelona 2 x 1 Real Madrid, Campeonato Espanhol.

23 de março de 2014: Real Madrid 3 x 4 Barcelona, Campeonato Espanhol, com Messi marcando três gols contra um gol de Ronaldo.

25 de outubro de 2014: Real Madrid 3 x 1 Barcelona, Campeonato Espanhol, com gol de Ronaldo.

18 de novembro de 2014: Argentina 0 x 1 Portugal, amistoso entre as seleções.

22 de março de 2015: Barcelona 2 x 1 Real Madrid, Campeonato Espanhol, com gol de Ronaldo.

21 de novembro de 2015: Real Madrid 0 x 4 Barcelona, Campeonato Espanhol.

2 de abril de 2016: Barcelona 1 x 2 Real Madrid, Campeonato Espanhol, com Ronaldo marcando o gol da vitória.

3 de dezembro de 2016: Barcelona 1 x 1 Real Madrid, Campeonato Espanhol.

23 de abril de 2017: Real Madrid 2 x 3 Barcelona, Campeonato Espanhol, com Messi marcando dois gols.

13 de agosto de 2017: Barcelona 1 x 3 Real Madrid, jogo de ida da Supercopa da Espanha, com gols de Messi e Ronaldo.

23 de dezembro de 2017: Real Madrid 0 x 3 Barcelona, Campeonato Espanhol, com gol de Messi.

6 de maio de 2018: Barcelona 2 x 2 Real Madrid, Campeonato Espanhol, com gols de Ronaldo e Messi.

8 de dezembro de 2020: Barcelona 0 x 3 Juventus, fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa, com Ronaldo marcando dois gols.