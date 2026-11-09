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Após a tragédia de De Miguel, goleiro de Andorra pensa em decisão chocante

Tenerife x FC Andorra
Tenerife
FC Andorra
Segunda Division
J. Owono
Espanha
Andorra
Guiné Equatorial

O que vai acontecer?

A tristeza tomou conta dos campos de futebol espanhóis durante o fim de semana, após a morte do atacante Jesús de Miguel, aos 30 anos, em uma tragédia cujo impacto se estendeu das competições do Campeonato Espanhol às partidas amadoras, em meio a uma ampla onda de condolências e homenagens ao falecido com um minuto de silêncio antes do início dos jogos, enquanto o goleiro de Andorra, Jesús Owono, enfrenta as consequências do incidente à espera da aplicação da punição determinada contra ele.

O site "Foot Mercato" revelou que Owono, de 25 anos, passa por uma grave crise psicológica desde o incidente, a ponto de pensar em encerrar sua carreira no futebol, após ter se tornado incapaz de imaginar o retorno à prática do esporte diante das circunstâncias que vive.

Segundo o site, o goleiro de Andorra passa a maior parte do tempo dentro de casa na companhia de sua família, em meio ao acompanhamento e apoio de especialistas em psicologia e de integrantes da comissão técnica e administrativa de seu clube, na tentativa de ajudá-lo a superar essa fase difícil.

O jornal apontou que as consequências do incidente deixaram um profundo impacto no jogador, que ficou hesitante quanto ao retorno aos campos, especialmente por estar consciente das reações hostis e da recepção que poderá enfrentar por parte das torcidas quando retomar sua participação nas partidas.

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Esses acontecimentos surgem em um momento em que o futebol espanhol ainda vive um estado de luto pela partida de Jesús de Miguel, depois que partidas de diferentes divisões e competições se transformaram em ocasiões para homenagear sua memória, em uma cena que refletiu a dimensão da comoção causada por sua morte.

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