O técnico argelino Noureddine Benzekri está perto de voltar a trabalhar na Liga Roshn Saudita, após a demissão de sua terceira vítima na atual temporada.

O Abha anunciou nesta quarta-feira a demissão de seu treinador croata, Damir Buric, por conta dos resultados negativos que a equipe vem enfrentando desde o início da atual temporada, com a nomeação de seu compatriota Teo Perija como substituto interino.

Buric se tornou o terceiro técnico demitido na atual temporada da Liga Roshn, depois do sérvio Zarko Lazetic, do Al-Taawoun, e do saudita Khaled Al-Atwi, do Al-Fateh.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" afirmou que a diretoria do Abha coloca Benzekri na lista de candidatos a assumir o cargo até o fim da atual temporada, havendo também outros nomes cogitados.

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O técnico argelino possui grande experiência na Liga Roshn, sobretudo no que diz respeito a salvar equipes do rebaixamento, como fez com o Al-Akhdoud, o Al-Kholood e, por último, o Al-Shabab na temporada passada.

E o Abha precisa dessa experiência na atual temporada, especialmente por ocupar a 18ª e última colocação na tabela de classificação, com apenas dois pontos, conquistados em dois empates e 8 derrotas, sem ter obtido nenhuma vitória.

Vale lembrar que o Abha subiu para a atual temporada da Liga Roshn depois de conquistar o título da Primeira Divisão na temporada passada, sob o comando do próprio Buric.