Ashraf Hakimi, capitão da seleção marroquina, expressou sua satisfação após liderar os “Leões do Atlante” à vitória por 1 a 0 sobre a Escócia na Copa do Mundo de 2026, elevando a pontuação da equipe para 4 pontos no Grupo 3, empatada com o Brasil, apenas algumas horas após a decisão de um tribunal francês de encaminhá-lo a julgamento em um caso de estupro.

De acordo com um comunicado à imprensa divulgado pelo Tribunal de Apelação de Versalhes na sexta-feira passada, o tribunal ordenou que a acusação de estupro fosse formalmente apresentada a Hakimi, explicando que as investigações levaram a Comissão de Inquérito a concluir que há provas suficientes contra o jogador para levá-lo a julgamento, enquanto o zagueiro de 28 anos nega ter cometido qualquer infração.

Hakimi escreveu na plataforma “X” após a partida: “Um passo importante, uma vitória coletiva”, em uma declaração sucinta que refletiu seu foco no aspecto esportivo, apesar das pressões judiciais que o cercam.

Por sua vez, o técnico marroquino Mohamed Wahbi afirmou que a comissão técnica e a equipe “apoiam” o capitão da seleção, ressaltando que o jogador está “tranquilo” e apresenta um desempenho excepcional, apesar das circunstâncias difíceis.

Quando questionado na coletiva de imprensa após a partida se estava preocupado com o equilíbrio psicológico de Hakimi, Wahbi disse: “Vocês assistiram ao jogo? Acho que sim. O desempenho de Hakimi foi excepcional, por isso estamos muito tranquilos, e ele também está muito tranquilo, e acho que jogou muito bem”.

E acrescentou, em tom defensivo: “Ele fez um bom trabalho, então por que falar sobre gestão? Ele acordou de manhã, tomou seu café da manhã como qualquer outra pessoa, estava concentrado, jogou com todos e queria jogar com garra, e foi isso que ele fez”.

E continuou com firmeza: “Não precisamos dizer nada, nós o apoiamos, ele está muito tranquilo e esperamos que ele prove que é o melhor lateral do mundo. Acho que isso é importante para mim, para os jogadores e para os 44 milhões de marroquinos que nos acompanham”.

Hakimi foi alvo de vaias de alguns torcedores no estádio sempre que tocava na bola, em uma cena que refletiu as repercussões do caso que o persegue desde março de 2023, quando enfrentou acusações iniciais de estupro depois que uma mulher de 24 anos alegou ter sido estuprada por ele em sua casa, em um subúrbio de Paris.

Vale lembrar que Hakimi havia recorrido de uma decisão proferida em fevereiro passado pelo juiz de instrução, baseada em recomendações do Ministério Público quanto à necessidade de levá-lo a julgamento; no entanto, o Tribunal de Apelação rejeitou seu recurso e confirmou o encaminhamento do caso para julgamento.