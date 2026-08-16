Surgiram novas imagens da câmera do árbitro na final da Copa do Mundo entre Argentina e Espanha (1 a 0), revelando detalhes sobre a tentativa do árbitro esloveno, Slavko Vinčić, de acalmar o jogador argentino Leandro Paredes, antes que este último perdesse a cabeça após o apito final.

O jornal britânico "Daily Mail" apontou que o árbitro se dirigiu ao capitão da Argentina, Lionel Messi, durante a partida e apelou a ele dizendo: "Messi, controle o Paredes. Eu não quero... ele tem um cartão amarelo. Controle, por favor. Sempre, sempre".

Paredes havia entrado em campo no segundo tempo e recebeu um cartão amarelo apenas 6 minutos após sua participação, antes de completar a partida e depois explodir de raiva ao final.

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A partida virou um caos após o apito final, quando Paredes partiu para cima dos jogadores da Espanha. O meio-campista teve sorte de não ser expulso ao fim do tempo regulamentar, após cometer uma falta que poderia ter justificado um segundo cartão.

A Fifa abriu um processo disciplinar contra Paredes por causa das cenas impróprias, com o jogador respondendo por 3 acusações de agressão e uma acusação de conduta antidesportiva.

A câmera do árbitro também mostrou o momento em que ele recebeu sua medalha do presidente americano, Donald Trump, que lhe disse que havia feito "um trabalho excelente".

Nova polêmica

Paredes voltou depois disso a atuar por seu time, o Boca Juniors, e disputou uma partida que terminou empatada em 2 a 2 contra o Newell's Old Boys, há duas semanas, no Campeonato Argentino "Torneo Clausura".

Durante a partida, o jogador de 32 anos voltou a praticar algumas "artes obscuras", quando iniciou uma confusão aos 68 minutos, ao que parece chutando deliberadamente a bola em direção a um jogador da equipe da casa, depois que este último havia sofrido uma falta.

O jogador lesionado tentava se levantar com as costas voltadas para Paredes, quando este último chutou a bola em sua direção, levando os irritados jogadores do Newell's Old Boys a intervir, antes de o árbitro mostrar o cartão amarelo ao jogador do Boca Juniors.