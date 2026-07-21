A estrela inglesa Morgan Rogers começou cedo a guerra com os adeptos do Arsenal, depois de se juntar oficialmente às fileiras do Chelsea, proveniente do Aston Villa, na noite desta terça-feira.
O Chelsea referiu, através do seu site oficial, que Rogers, de 23 anos, assinou um contrato que o mantém no interior de Stamford Bridge até 2033, e vai juntar-se ao plantel do treinador Xabi Alonso antes da nova temporada.
Vários meios de comunicação ingleses indicaram que a transferência de Rogers custou aos cofres do Chelsea 117 milhões de libras esterlinas (138 milhões de euros), tornando-se a segunda transferência mais cara da Premier League, depois da mudança de Alexander Isak no verão passado do Newcastle para o Liverpool por 125 milhões de libras esterlinas.
O Arsenal foi o principal interessado nos serviços de Rogers e tentou contratá-lo durante o atual período de transferências de verão, antes de o Chelsea intervir e fechar o negócio a seu favor.
No seu primeiro comentário após juntar-se ao plantel do Chelsea, Rogers disse através do site oficial do Chelsea: "Estou muito entusiasmado. Para mim, o Chelsea é o maior clube de Londres, sempre o admirei desde que era criança."
Existem várias picardias entre os adeptos dos clubes Arsenal e Chelsea sobre qual é o maior clube na capital inglesa, Londres, por isso alguns consideraram que a frase de Rogers poderá provocar muitos dos adeptos do Arsenal.
Rogers acrescentou: "Estou muito entusiasmado com o projeto com o novo treinador, com os jogadores que temos e com o rumo que o clube está a tomar. É por isso que estou aqui, e mal posso esperar para começar a trabalhar."
Recorde-se que Rogers fez parte dos elementos da seleção inglesa que conquistou o terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 2026, que terminou no passado domingo, com a Espanha a sagrar-se campeã.