Após a saída: Hossam Hassan vai assumir o comando da seleção do Iraque?

A Federação Iraquiana de Futebol revelou a verdade sobre os rumores que circulavam a respeito da entrada de Hossam Hassan, ex-técnico da seleção do Egito, na lista de candidatos a assumir o comando técnico da seleção do Iraque no próximo período, após sua saída do comando do Egito.

Ahmed Al-Moussawi, membro da Federação Iraquiana de Futebol, negou a existência de qualquer negociação com Hossam Hassan para assumir a responsabilidade técnica da seleção iraquiana, afirmando que esse assunto nunca foi sequer discutido dentro da federação.

Al-Moussawi disse, em declarações televisivas pelo canal "Modern MTI": "Hossam Hassan não recusou nenhuma conversa com ele sobre treinar a seleção do Iraque, porque o assunto nunca lhe foi apresentado, e não houve nenhuma negociação entre a Federação Iraquiana e o capitão Hossam Hassan".

E acrescentou o membro da Federação Iraquiana: "Não houve nenhuma negociação de nossa parte para contratar o capitão Hossam Hassan, e todas as notícias que circulam a esse respeito não têm nenhum fundamento de verdade".

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Dessa forma, a Federação Iraquiana negou categoricamente a existência de contatos com o treinador egípcio, pondo fim às especulações que associavam o nome de Hossam Hassan à possibilidade de viver uma nova experiência como técnico fora do Egito, após o fim de sua passagem pela seleção egípcia.

A saída de Hossam Hassan do comando da seleção do Egito veio após uma jornada que começou em fevereiro de 2024 e que testemunhou seu sucesso ao conduzir o Egito à classificação para a Copa do Mundo de 2026 e ao alcance das oitavas de final pela primeira vez na história das participações da seleção em Copas do Mundo. Apesar da renovação de seu contrato até o ano de 2030 em setembro passado, sua missão terminou poucas semanas depois, com a designação de Ali Maher para assumir o comando técnico.

O último período da gestão de Hossam Hassan testemunhou ampla polêmica, em meio a relatos que falavam de tensão em sua relação com alguns jogadores, com destaque para Mohamed Salah e Mohamed El-Shenawy, além da punição imposta pela Federação Internacional de Futebol a ele e a seu irmão Ibrahim Hassan, diretor da seleção, com a suspensão de 3 partidas por conta dos acontecimentos do confronto contra a Argentina na Copa do Mundo, somadas a crises familiares que cercaram o treinador.