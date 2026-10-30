Após a revelação dos detalhes: quantos pontos Hakimi conquistou na disputa pela Bola de Ouro?

O astro marroquino Achraf Hakimi ocupou a 13ª posição na lista da Bola de Ouro 2026, cujos detalhes foram revelados pela revista francesa "France Football" na noite desta sexta-feira.
Hakimi, lateral do Paris Saint-Germain, obteve 65 pontos na disputa da Bola de Ouro, liderada pelo inglês Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, com um total de 1.055 pontos.
Kane liderou a classificação após uma temporada excepcional, na qual marcou 73 gols pelo clube e pela seleção, enquanto Mbappé brilhou com o Real Madrid e Yamal seguiu confirmando seu lugar entre os principais talentos do futebol mundial.
Kvaratskhelia também teve papel de destaque na conquista da Liga dos Campeões da Europa pelo Paris Saint-Germain, enquanto Haaland manteve seu brilho com o Manchester City e Olise fez uma temporada marcante com o Bayern de Munique.
Participam da votação da Bola de Ouro 100 jornalistas especializados, cada um escolhendo os 10 melhores jogadores, segundo um sistema que concede 15 pontos ao primeiro colocado, seguido de 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto.
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A classificação dos jogadores e seus pontos na votação ficou da seguinte forma:
- Harry Kane (Bayern de Munique): 1.055 pontos.
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 1.027 pontos.
- Lamine Yamal (Barcelona): 881 pontos.
- Rodri (Manchester City e Barcelona): 726 pontos.
- Lionel Messi (Inter Miami): 612 pontos.
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain): 541 pontos.
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain): 418 pontos.
- Erling Haaland (Manchester City): 378 pontos.
- Michael Olise (Bayern de Munique): 296 pontos.
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain): 201 pontos.
- Jude Bellingham (Real Madrid): 107 pontos.
- Pau Cubarsí (Barcelona): 101 pontos.
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain): 65 pontos.
- Vitinha (Paris Saint-Germain): 59 pontos.
- Declan Rice (Arsenal): 57 pontos.
- Ferran Torres (Barcelona): 44 pontos.
- Vinícius Júnior (Real Madrid): 26 pontos.
- Marc Cucurella (Real Madrid): 16 pontos.
- João Neves (Paris Saint-Germain): 15 pontos.
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain): 12 pontos.
- Gabriel (Arsenal): 11 pontos.
- Lautaro Martínez (Inter de Milão): 11 pontos.
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain): 8 pontos.
- Luis Díaz (Bayern de Munique): 8 pontos.
- Marquinhos (Paris Saint-Germain): 7 pontos.
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique): 5 pontos.
- Bruno Fernandes (Manchester United): 5 pontos.
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah): 4 pontos.
- Sadio Mané (Al-Nassr) e William Saliba (Arsenal): 2 pontos cada.