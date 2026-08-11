O Manchester City demonstrou interesse em contratar Enzo Fernández, meio-campista do Chelsea, durante a atual janela de transferências de verão, de acordo com o que noticiou a rede «Sky Sports».

Segundo o relatório, o Chelsea avalia o jogador argentino em cerca de 120 milhões de libras esterlinas, diante de sua presença na lista de interesses do Manchester City para reforçar o meio-campo da equipe.

Fernández tem uma forte relação de trabalho com Enzo Maresca, o novo treinador do Manchester City, depois de já terem trabalhado juntos durante o período em que o técnico italiano esteve à frente da comissão técnica do Chelsea.

Esse fator pode ser influente na movimentação do Manchester City rumo ao jogador, diante do bom conhecimento de Maresca a respeito de seu potencial e de suas capacidades técnicas.

Em contexto relacionado, o Manchester City segue com suas conversas com o clube francês Lille, com o objetivo de contratar o jovem meio-campista marroquino Ayoub Bouaddi.

O clube inglês já chegou a um acordo sobre os termos pessoais com o jogador de 18 anos, enquanto as negociações entre os dois clubes prosseguem para se chegar a um acordo final sobre a transação.

A situação do City em relação a Rodri

Por outro lado, o Manchester City não considera, no momento atual, que as negociações com o Barcelona a respeito de Rodri estejam em curso ou ativas.

Isso acontece depois que o clube inglês recebeu uma proposta inicial do Barcelona para contratar o meio-campista espanhol, avaliada em cerca de 40 milhões de libras esterlinas, proposta essa que o Manchester City classificou como «ridícula».

Dessa forma, o Manchester City parece estudar várias opções para reforçar o meio-campo, ao mesmo tempo em que o clube segue avaliando o futuro de Rodri e as possíveis movimentações durante os últimos dias do mercado de transferências.