Após a lesão assustadora: Kvaratskhelia comparecerá à cerimônia da Bola de Ouro?

Uma reportagem jornalística questionou, nesta quarta-feira, qual será a situação do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estrela do Paris Saint-Germain, em relação à sua presença na cerimônia da Bola de Ouro, que será realizada na próxima segunda-feira.

O site "Foot Mercato" afirmou que, após sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito durante a partida contra o Barcelona (4 a 2), ontem, terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, Khvicha Kvaratskhelia enfrenta agora um longo período de recuperação.

O Paris Saint-Germain anunciou que seu atacante georgiano passará por uma cirurgia nos próximos dias, sem especificar o tempo de sua ausência.

Essa lesão levanta dúvidas sobre sua presença na cerimônia de premiação da Bola de Ouro, marcada para a próxima segunda-feira, em Londres.

Kvaratskhelia é um dos principais candidatos a vencer o prêmio individual, ao lado de seus companheiros Ousmane Dembélé e Fabián Ruiz, do Paris Saint-Germain, e pode acabar desfalcando a cerimônia.

Até o momento, o clube parisiense se absteve de comentar a possível participação de Kvaratskhelia na cerimônia.