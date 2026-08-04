O alemão Daniel Farke, treinador do Leeds United, gerou polêmica com declarações irritadas após a vitória de sua equipe sobre o Liverpool por 4 a 2 no encerramento da turnê de preparação realizada nos Estados Unidos, ao expressar seu descontentamento por sua equipe não ter recebido o troféu do torneio, apesar de tê-lo encerrado na liderança.

O Leeds United encerrou sua turnê de preparação nos Estados Unidos com uma vitória merecida sobre o Liverpool por 4 a 2 na cidade de Chicago, depois de reverter a desvantagem em uma grande vitória graças a uma atuação forte no segundo tempo.

A equipe conquistou duas vitórias durante o minitorneio, após já ter superado o Sunderland, contra uma única derrota diante do Wrexham, encerrando a competição como o melhor time britânico participante da temporada.

Os gols do Leeds foram marcados por Dominic Calvert-Lewin, que fez dois gols, enquanto Brenden Aaronson e Sean Longstaff marcaram os outros dois.

Apesar de ter liderado o torneio, o Leeds não recebeu nenhum troféu ou placa comemorativa, o que provocou o descontentamento de seu treinador.

Farke disse em declarações após a partida: "Nós vencemos este torneio e, na verdade, eu queria receber o troféu."

E acrescentou, em tom de brincadeira: "Especialmente aqui nos Estados Unidos, onde parece que todo mundo ganha um troféu ou um prêmio, não importa qual seja o resultado."

E continuou: "Sinto certo incômodo, mas, brincadeiras à parte, esta turnê não poderia ter terminado de maneira melhor do que essa."

Grande elogio aos jogadores do Leeds

O treinador alemão elogiou o enorme esforço feito por seus jogadores durante todo o período de preparação, afirmando: "Os jogadores fizeram um trabalho imenso. Passaram três semanas consecutivas sem um dia de descanso, sendo cerca de duas semanas nos Estados Unidos."

E acrescentou: "Diante do Liverpool, tocamos mais a bola, finalizamos mais vezes em direção ao gol e também tivemos um número muito maior de escanteios e de bolas paradas."

E enfatizou: "Merecemos a vitória na partida com todo o mérito, especialmente após a excelente atuação que apresentamos no segundo tempo, por isso os jogadores merecem todos os elogios."

E prosseguiu: "Saímos com muitos pontos positivos, não só desta partida, mas de toda a turnê de preparação."

Encerrou suas declarações dizendo: "Vamos voltar agora ao Reino Unido e talvez tenhamos um ou dois dias para nos recuperarmos, e depois começamos a nos preparar para a próxima etapa."

O Leeds segue com sua preparação para o início da nova temporada, quando recebe o alemão RB Leipzig em um novo amistoso no sábado, dentro da última etapa do programa de preparação.

Liverpool sofre o primeiro golpe no período de preparação

Do outro lado, o Liverpool sofreu sua primeira derrota durante o período de preparação para a nova temporada, depois de ter conquistado duas vitórias consecutivas sobre o Sunderland e o Wrexham.

A movimentação do clube no mercado de transferências de verão não teve grande repercussão na imprensa em comparação com a temporada passada, apesar da saída de vários nomes de destaque, encabeçados pelo craque egípcio Mohamed Salah.

Também deixou o clube o lateral escocês Andrew Robertson, rumo ao Tottenham, enquanto o zagueiro francês Ibrahima Konaté se transferiu para o Real Madrid.

Por outro lado, o Liverpool reforçou seu elenco com as contratações de Jeremie Frimpong e Florian Wirtz, no âmbito de sua preparação para disputar diferentes competições, à frente delas a Liga dos Campeões da Europa.