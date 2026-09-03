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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

Após a goleada por 3 a 0 no clássico: o técnico do Al-Ahli menosprezou de propósito a vitória do Al-Hilal?

Al-Ahli x Al-Riyadh
Al-Ahli
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Campeonato Saudita
Al-Shabab x Al Hilal
Al-Shabab
Al Hilal
M. Pusic
Arábia Saudita
Países Baixos

"O Raqi" atravessa um período difícil

O holandês Marino Pusic, técnico do Al-Ahli da Arábia Saudita, voltou a provocar polêmica após reaparecer depois da última partida do clássico contra o rival tradicional Al-Hilal.

O Al-Ahli sofreu uma pesada derrota diante do rival tradicional Al-Hilal pelo placar de 3 a 0, na partida adiada da terceira rodada da Roshn League, que reuniu as duas equipes na última terça-feira, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riade.

Pusic não compareceu à coletiva de imprensa após o clássico, devido à expulsão de seu tradutor pessoal durante a partida e à indisponibilidade de um tradutor substituto.

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O treinador holandês falou pela primeira vez sobre a pesada derrota diante do Al-Hilal nesta quinta-feira, durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto contra o Al-Riyadh, amanhã, sexta-feira, no estádio da Cidade Esportiva Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jidá, pela quinta rodada da Roshn League.

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Pusic afirmou, em declarações reproduzidas pela conta oficial do Al-Ahli na rede social "X": "Não tivemos sorte nas duas últimas partidas, especialmente por terem sido fora de casa, e agora precisamos superar isso e nos concentrar na próxima etapa".

Sobre a partida contra o Al-Riyadh, esclareceu: "O confronto de amanhã é difícil, e o campeonato exige alta concentração em cada jogo, por isso precisamos estar preparados e tratar a partida da forma adequada".

E acrescentou: "Jogamos em casa e no meio da nossa torcida, e isso nos dá um estímulo adicional, e buscamos aproveitar essa vantagem para conquistar a vitória".

E completou: "Trabalhamos diariamente no desenvolvimento da equipe em diversos aspectos, e nos concentramos nos detalhes que nos ajudam a apresentar um nível melhor".

E prosseguiu: "A sequência de jogos deixa o calendário congestionado, por isso é importante lidar bem com ele".

E finalizou: "Os novos jogadores precisam de algum tempo para se adaptar, e ao mesmo tempo zelamos pela prontidão e integridade de todos, levando em consideração que o número permitido para participar do campeonato é de 8 jogadores estrangeiros".

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