Em uma decisão técnica ousada que vai acender a polêmica entre os torcedores do Al-Nassr, o treinador australiano Ange Postecoglou promoveu mudanças amplas em sua escalação titular que enfrentará o Pakhtakor, do Uzbequistão, nesta segunda-feira, pela quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O treinador australiano reintegrou os defensores Abdulelah Al-Amri e Awad Aman à escalação titular, depois de ambos terem ficado no banco de reservas na última partida local contra o Al-Khaleej, que terminou com uma emocionante vitória do Al-Nassr por 5 a 3 pela 12ª rodada da Saudi Pro League.

Postecoglou também reforçou seu elenco com o retorno do meio-campista português Sámu Costa, que havia desfalcado o confronto com o Al-Khaleej por suspensão devido ao acúmulo de cartões.

Choque: Ronaldo fora dos planos

A grande surpresa veio com a decisão do treinador australiano de deixar de fora completamente a lenda portuguesa Cristiano Ronaldo e o defensor francês Mohamed Simakan da delegação do time rumo ao Uzbequistão, em um movimento que indica seu desejo de poupar seus principais astros e focar no rodízio da escalação, enquanto colocou Abdullah Al-Khaibari no banco de reservas.

O treinador australiano escolheu uma escalação titular para o Al-Nassr composta pelos seguintes nomes:

Goleiro: Bento Matheus.

Defesa: Awad Aman, o espanhol Íñigo Martínez, Abdulelah Al-Amri e Nawaf Boushal.

Meio-campo: Ayman Yahya, o brasileiro Ângelo Gabriel e o português Sámu Costa.

Ataque: o senegalês Sadio Mané, o português João Félix e Abdullah Al-Hamdan.

Já a lista de reservas incluiu: Abdulhadi Al-Alwan, Abdulrahman Al-Otaibi, Saad Al-Nasser, o iraquiano Haidar Abdulkarim, Majed Qashish, Sami Al-Najei, Abdullah Al-Khaibari, Abdulrahman Ghareeb, Rakan Al-Ghamdi, Salem Al-Najdi e Abdulrahman Sufyani.

O Al-Nassr entra em campo na nona posição da classificação da Liga dos Campeões da Ásia Elite, com três pontos somados em uma vitória e uma derrota, além de uma partida adiada contra o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, da rodada anterior, e espera conquistar uma vitória que o recoloque com força na briga pela classificação.