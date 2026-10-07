Em um evento excepcional, Lionel Messi se prepara para retornar à Espanha, não para enfrentar o Real Madrid, mas para encontrar frente a frente a comunidade educacional da Espanha, no Palácio dos Esportes da cidade de Oviedo, no norte do país.

Essa aguardada visita acontece no âmbito da premiação de Messi com o Prêmio Princesa de Astúrias de Esportes de 2026, a mais alta honraria esportiva e cultural da Espanha, que ele conquistou no último dia 3 de junho, tornando-se assim o primeiro jogador de futebol da história a receber esse prêmio de forma individual desde sua criação, em 1987.

O jornal argentino "ole" explicou que o encontro não será apenas uma celebração protocolar, mas sim uma palestra e um evento educativo voltado, em primeiro lugar, para crianças e jovens, dentro do programa cultural "Semana dos Prêmios", aberto ao público gratuitamente.

O eixo central do encontro será o projeto "O Jogo do Número 10", a inovadora iniciativa educacional lançada pela Fundação Princesa de Astúrias e inspirada na própria figura de Messi. Durante o projeto, foi pedido aos estudantes das escolas da região que, com base em declarações anteriores do astro argentino, imaginassem uma forma nova e inovadora de jogar futebol dentro de suas escolas, em uma tentativa de ligar os valores do esporte à criatividade e à educação.

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A comissão julgadora do prêmio havia concedido a Messi esse título em reconhecimento ao seu "talento deslumbrante e à sua trajetória esportiva excepcional", elogiando também o seu "trabalho beneficente incansável e contínuo para ampliar as oportunidades de acesso das crianças mais carentes à educação e aos cuidados de saúde", além de ter destacado o seu comportamento exemplar dentro de campo, sua firmeza, humildade e comprometimento com a equipe como campeão do mundo com a Argentina em 2022.

Com essa homenagem, a Pulga se junta à lista de lendas mundiais que já receberam o prêmio, como a lenda do tênis Serena Williams, o maratonista Eliud Kipchoge, a lenda do atletismo Carl Lewis e os astros do basquete espanhol Pau e Marc Gasol.



