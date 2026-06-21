Após a eliminação da Copa do Mundo... uma estatística vergonhosa para o astro do Real Madrid

A seleção da Turquia chegou à Copa do Mundo de 2026 pela primeira vez em 24 anos, com sonhos sem limites, mas foi eliminada sem conquistar nenhum ponto, após perder as duas primeiras partidas da fase de grupos.

A seleção da Turquia não marcou nenhum gol nas duas partidas e perdeu para a Austrália (2 a 0) e para o Paraguai (1 a 0), sendo eliminada da Copa do Mundo antes mesmo do jogo contra os Estados Unidos na última rodada da fase de grupos.

A torcida turca contava com Arda Güler, estrela do Real Madrid, para liderar a seleção rumo às fases finais da Copa do Mundo, mas ele não teve um bom desempenho nas duas primeiras partidas.

De acordo com as estatísticas da “Opta”, após a partida entre Paraguai e Turquia, Arda Güler era o jogador que havia dado o maior número de passes decisivos (33) até o momento na Copa do Mundo.

O mais interessante é que seus companheiros de equipe, Verdi Kadıoğlu e Hakan Çalhanoğlu, ficaram em terceiro e quarto lugares nessa lista, com 30 e 23 passes, respectivamente.





Güler dirigiu uma mensagem de desculpas à torcida turca após a eliminação da Copa do Mundo, dizendo: “Queremos pedir desculpas, estamos envergonhados. Todos nós jogamos em clubes da primeira divisão e deveríamos ter apresentado um desempenho muito melhor neste torneio. Não marcamos nenhum gol em duas partidas, e isso é inaceitável”.

A eliminação da Turquia do torneio foi realmente estranha, pois nunca antes — pelo menos desde que a Opta começou a registrar estatísticas em 1966 — uma seleção havia deixado de marcar gols após dar 62 chutes a gol em duas partidas.

Na verdade, as estatísticas de gols esperados (xG) indicam que eles deveriam ter marcado 4,2 gols.