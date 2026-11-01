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Após a decisão surpreendente de Amuta, o Al Ahly encerra a polêmica sobre Imam Ashour

H. Ammouta
S. Benjdida
M. Bakrar
E. Ashour
Al Ahly
Marrocos
Argélia
Egito

Três partidas sem aparecer

No momento em que aumentam as dúvidas sobre o futuro de Imam Ashour no Al Ahly e sobre o motivo de seu afastamento dos planos da comissão técnica nas últimas partidas, o clube vermelho divulgou um esclarecimento oficial que encerrou a polêmica em torno da condição física do jogador, revelando o verdadeiro motivo por trás de sua ausência contínua.

Houcine Ammouta, diretor técnico do Al Ahly, anunciou a lista de convocados do time para o confronto contra o Al Mokawloon Al Arab, marcado para amanhã, segunda-feira, no Estádio Internacional do Cairo, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa da Capital do Egito, válida pelo Grupo 3.

A lista contou com o retorno do trio Mohamed Hany, Yasser Ibrahim e Ahmed Reda, enquanto ficaram de fora vários jogadores titulares, com destaque para Imam Ashour, Ahmed Mostafa Zizo, Mohamed El Shenawy, Hussein El Shahat e Marwan Attia, dentro das escolhas do treinador marroquino para o confronto esperado.

Diante da ausência contínua de Imam Ashour, o Al Ahly fez questão de esclarecer a situação do meio-campista por meio de suas contas oficiais, afirmando que sua exclusão das partidas se dá apenas por motivos técnicos, que o jogador participa normalmente dos treinamentos coletivos e que não sofre de nenhuma lesão.

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07 de nov. de 2026

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Com essa decisão, Ammouta mantém Imam Ashour fora pela terceira partida consecutiva, após o jogador ter desfalcado o Al Ahly nos confrontos contra o Kitara, de Uganda, na Copa das Confederações Africanas, e contra o Modern Sport, no Campeonato Egípcio, antes de ser excluído novamente do confronto contra o Al Mokawloon Al Arab na Copa da Capital.

Os afastamentos consecutivos de Imam Ashour levantam questionamentos, especialmente porque o jogador não teve a oportunidade de atuar com regularidade na temporada atual, limitando-se a aparecer em apenas 4 partidas com a camisa do Al Ahly, sem marcar nenhum gol nem dar nenhuma assistência.

Por outro lado, o Al Ahly entra no confronto contra o Al Mokawloon Al Arab com o objetivo de conquistar sua segunda vitória no torneio e seguir isolado na liderança do Grupo 3, após ter iniciado sua caminhada com uma goleada por 4 a 0 sobre o Petrojet, com a qual somou seus três primeiros pontos.

O time vermelho espera aproveitar seu bom início e manter sua sequência de vitórias, apesar dos desfalques que atingem seu elenco, enquanto a partida representa uma oportunidade para a comissão técnica testar alguns jogadores e dar chance a vários atletas que não tiveram minutos de atuação suficientes no período recente.

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