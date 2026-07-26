Prosseguem as mudanças administrativas no interior do clube saudita Al-Nassr, numa tentativa de reorganizar a situação após a crise financeira que atingiu o clube no período recente, e que lançou a sua sombra sobre vários dossiês, sejam administrativos ou desportivos, antes do arranque da nova temporada.

As dívidas acumuladas, estimadas em cerca de 800 milhões de riais sauditas, provocaram uma nova realidade no clube, tornando prioritário resolver a situação financeira, o que se refletiu de forma direta nas movimentações da direção durante o atual período de transferências de verão.

Apesar de o Al-Nassr ter chegado a um acordo com o português Samu Costa, jogador do Real Maiorca espanhol, o negócio ainda não foi fechado, face às restrições financeiras que o clube enfrenta, enquanto a direção preferiu concentrar-se em dossiês internos, sendo o mais destacado a renovação do contrato de Abdulrahman Ghareeb antes do início da temporada.

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Num novo passo dentro do plano de redução de despesas e reestruturação do trabalho administrativo, a direção do Al-Nassr decidiu limitar as competências financeiras da atual direção executiva, que integra o português Simão Coutinho, diretor desportivo, ao lado de José Semedo, diretor de contratações, para controlar os gastos durante a próxima fase.

O jornalista Abdulaziz Al-Osaimi revelou ainda outra decisão no interior do clube, que consistiu na destituição do português Luís Paravita da qualidade de membro do conselho de administração e da comissão executiva, num passo que suscitou amplo interesse entre os adeptos do Al-Nassr.

Esta decisão carrega um significado especial, uma vez que Paravita era considerado o representante da estrela portuguesa Cristiano Ronaldo no conselho de administração do Al-Nassr, tornando-se o mais recente dos nomes a deixar o cenário, num momento em que o clube parece caminhar para redesenhar por completo a sua estrutura administrativa, à procura de uma saída para a sua crise financeira e da recuperação da sua estabilidade antes do arranque da temporada.