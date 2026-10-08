A Confederação Asiática de Futebol aplicou uma punição severa ao argelino Ismaël Bennacer, meio-campista do Al-Gharafa do Catar, e ao holandês Crysencio Summerville, ponta do Al-Hilal da Arábia Saudita, após a confusão que os envolveu.

O Al-Hilal havia vencido o Al-Gharafa pelo placar de 2 a 1, na partida que reuniu os dois times, em meados do mês passado, no estádio Kingdom Arena, pela primeira rodada da fase de liga da Champions League da Ásia de Elite.

A partida teve Bennacer e Summerville expulsos diretamente aos 33 minutos, por conta do entrevero entre os dois.

O jornalista saudita Khaled Al-Dossari afirmou que a Confederação Asiática de Futebol decidiu suspender ambos os jogadores por 3 partidas no torneio de Elite, além de aplicar uma multa de 2 mil dólares a cada um deles.

Com isso, Summerville desfalca o Al-Hilal até a metade da trajetória do time na fase de liga do torneio asiático, já que não estará presente diante do Al-Sadd e do Al-Shamal, do Catar, e do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

O mesmo vale para Ismaël Bennacer, que desfalcará o time catari em suas três próximas partidas, contra o Esteghlal de Teerã, do Irã, o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita, e o Al-Quwa Al-Jawiya, do Iraque.

O Al-Hilal ocupa a terceira posição no grupo do Oeste no torneio asiático, com 3 pontos, enquanto o Al-Gharafa aparece na décima primeira colocação, sem nenhum ponto.