Após a crise do Al-Ahli... Injustiça arbitral inesperada atinge o Al-Nassr contra o Al-Akhdoud

A partida entre Al-Nassr e Al-Akhdoud, disputada na noite deste sábado pela 28ª rodada da Liga Saudita Roshen, teve uma jogada polêmica que gerou muita controvérsia durante o jogo.

O especialista em arbitragem egípcio Mohamed Kamal Risha afirmou, em declarações ao jornal saudita “Al-Riyadiah”, que a partida entre Al-Nassr e Al-Akhdoud testemunhou uma situação controversa aos 36 minutos, que deveria ter resultado em um pênalti.

“Risha” explicou que o jogador do Al-Nassr, Ayman Yahya, sofreu uma empurrada dentro da área por parte do jogador do Al-Akhdoud, Christian Basogog, afirmando que a falta foi clara e exigia a intervenção do árbitro para marcar o pênalti.

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Ele acrescentou que a decisão do árbitro de dar continuidade à partida não foi acertada, apontando que o VAR deveria ter intervindo para corrigir a decisão, mas, em sua opinião, apoiou a continuidade da partida apesar da clareza da situação, o que ele considerou um erro de arbitragem que influenciou o andamento da partida.

A jogada polêmica ocorre em meio à famosa crise do Al-Ahli de Jeddah, que enfrentou contra o Al-Fayha e está relacionada ao pênalti não marcado no último minuto, após a divulgação de um vídeo que mostra o quarto árbitro pedindo aos jogadores do Al-Raqi que se concentrem na Liga dos Campeões da Ásia e esqueçam o campeonato nacional.