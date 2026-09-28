O Al Ahly, do Egito, anunciou na noite desta segunda-feira a renovação do contrato de seu goleiro Mohamed El Shenawy, até a temporada 2027-2028, para que o capitão do clube continue sua trajetória com a equipe, poucos dias após a polêmica gerada pelas declarações de Hossam Hassan, técnico da seleção do Egito, a respeito do veterano goleiro.

O anúncio oficial da renovação do contrato de El Shenawy chegou em um momento marcante, depois de os últimos dias terem sido palco de uma crise entre o Al Ahly e Hossam Hassan por conta das declarações deste último sobre o goleiro, antes de o clube responder com um comunicado oficial no qual defendeu seu capitão e rejeitou o que descreveu como um excesso contra um de seus jogadores. Em seguida, o técnico da seleção voltou hoje a esclarecer sua posição e a afirmar que suas declarações anteriores foram mal interpretadas.

O Al Ahly confirmou em seu comunicado oficial que Mohamed El Shenawy renovou seu vínculo com o clube até a temporada 2027-2028, durante uma reunião que teve com o doutor Essam Serag El Din, presidente do setor de contratações, e o capitão Wael Gomaa, diretor de futebol, em um passo que confirma a permanência do goleiro entre os quadros da equipe na próxima etapa.

El Shenawy expressou seu grande orgulho pela consideração do clube e de sua diretoria, e também dirigiu uma mensagem à torcida do Al Ahly, afirmando sua profunda gratidão pelo apoio, descrevendo-a como o "esteio e o apoio" do clube e de seus jogadores, ressaltando que os jogadores da equipe têm sorte de contar com essa torcida, que sempre os impulsiona a redobrar os esforços e conquistar mais vitórias e títulos.









A renovação do contrato de El Shenawy chega poucos dias após as declarações de Hossam Hassan, que geraram ampla polêmica, depois de o técnico da seleção do Egito ter falado sobre os motivos da exclusão do goleiro da convocação de setembro, e ter dito que El Shenawy estava, em um período anterior, "acabado" com seu clube e não jogava, antes de recuperar seu nível por meio de sua participação com a seleção e depois voltar a jogar pelo Al Ahly.

As declarações de Hossam Hassan provocaram a fúria do Al Ahly, que emitiu um comunicado oficial no qual rejeitou as declarações do técnico do Egito, afirmando que atingir o valor técnico e moral de qualquer jogador que representa o clube é algo inaceitável, especialmente quando se trata de Mohamed El Shenawy, capitão do Al Ahly e da seleção do Egito.

O Al Ahly enfatizou em seu comunicado que apoia continuamente as seleções nacionais, e que preferiu o silêncio no início por zelo pelo interesse da seleção, mas considerou as declarações de Hossam Hassan um excesso inaceitável, afirmando que é direito do técnico escolher os jogadores que considera adequados de acordo com sua visão técnica, com a necessidade de preservar o respeito mútuo entre todos os elementos do sistema futebolístico.

A crise não parou no comunicado do Al Ahly, pois Hossam Hassan voltou nesta segunda-feira a esclarecer suas declarações anteriores a respeito de El Shenawy, afirmando que sua fala foi mal interpretada, e que ele estava se referindo a um período no qual o goleiro sofreu com uma lesão e não pretendia diminuí-lo ou questionar suas capacidades.

Hossam Hassan disse que El Shenawy é um dos jogadores leais à seleção do Egito, afirmando seu respeito por todos os jogadores e sua confiança nos goleiros do Egito, em uma tentativa de esclarecer sua posição sobre as declarações que geraram polêmica ao longo dos últimos dias

Entre as declarações de Hossam Hassan, a resposta do Al Ahly e, depois, o esclarecimento do técnico da seleção, chegou o anúncio da renovação do contrato de El Shenawy para confirmar a permanência do veterano goleiro com o clube.



