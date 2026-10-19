O interesse do Paris Saint-Germain em contratar Lamine Yamal deixou de ser apenas um boato passageiro, depois que o presidente do Barcelona, Joan Laporta, revelou tentativas anteriores do clube francês de contratar a joia da equipe catalã, que chegaram ao ponto de apresentar uma proposta no valor de 250 milhões de euros. Mas, diante do vínculo do astro espanhol com um contrato de longo prazo com o Barcelona, será que o campeão da Europa consegue transformar o sonho de contratar um dos maiores talentos do futebol mundial em realidade, ou o caminho para fisgar o dono da camisa número 10 continuará fechado?

"Quando o Paris Saint-Germain nos ofereceu 250 milhões de euros para contratar Lamine Yamal, recusamos a proposta, e ele tinha apenas 17 anos". Com essas palavras, Joan Laporta revelou em mais de uma ocasião as tentativas do clube parisiense de seduzir o Barcelona a abrir mão de seu talento excepcional.

E parece que o interesse do Paris Saint-Germain no jovem astro vai além do campo das especulações, especialmente porque Yamal é um dos nomes mais aguardados no confronto previsto entre as duas equipes pela Liga dos Campeões, na noite de terça-feira.

E apesar da confiança demonstrada por Laporta a respeito do futuro do jogador, algumas vozes dentro do Barcelona ainda olham com certa cautela para as ambições do clube francês, que possui recursos financeiros e esportivos capazes de torná-lo um concorrente perigoso pelos serviços de qualquer astro do mundo.

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Nesse contexto, Laporta afirmou, em entrevista ao jornal francês "L'Équipe": "Temos confiança em nossas capacidades. O Barcelona paga salários generosos a seus jogadores, e é algo ao qual o clube sempre esteve acostumado. A questão está relacionada à sensação de conforto dentro do clube; fora do Barcelona, o clima pode ser muito frio, enquanto aqui nos sentimos confortáveis".

E acrescentou, em declarações reproduzidas pelo site francês "Foot Mercato": "O Barcelona é um clube bem organizado, poliesportivo, que conta com uma estrutura administrativa diferenciada, e os jogadores valorizam isso. Claro, não somos perfeitos, mas tudo é passível de melhoria, e trabalhamos duro".

Barcelona se blinda com contrato de longo prazo

O Barcelona possui uma carta forte para proteger seu jovem astro, já que Yamal está vinculado a um contrato que se estende até 2031, com uma cláusula de rescisão no valor de 1 bilhão de euros, o que torna extremamente complicada a missão de tirá-lo do clube catalão.

E não parece que o Paris Saint-Germain seja capaz de repetir o cenário da contratação de Neymar em 2017, quando pagou a cláusula de rescisão no valor de 222 milhões de euros, assim como não há indícios da possibilidade de repetir a experiência de Lionel Messi, que se transferiu para o clube francês após o impasse na renovação de seu contrato com o Barcelona.

Da mesma forma, ainda é cedo para imaginar um cenário semelhante ao que ocorreu com Ousmane Dembélé ou Ferran Torres, quando o clube catalão se vê obrigado a tomar uma decisão sobre a venda de um de seus jogadores antes de entrar em seu último ano de contrato, para evitar a possibilidade de uma saída gratuita. Com base nisso, o Barcelona parece estar em uma posição relativamente confortável para manter Yamal nos próximos anos, a menos que surjam desdobramentos excepcionais que mudem a equação.

E a força do Barcelona nesse caso não se limita aos aspectos contratuais e financeiros, mas se estende à relação estreita que une o clube ao seu jovem jogador. Ao contrário de alguns nomes que deixaram a equipe nos últimos anos, Yamal é um dos filhos da academia de La Masia, cresceu no ambiente do Barcelona e continua jogando ao lado de alguns de seus amigos mais próximos, no clube e na cidade à qual está ligado desde a infância.

E esse vínculo emocional e esportivo lhe dá motivações adicionais para permanecer com a camisa da equipe catalã, diante de sua ambição de escrever seu nome entre as lendas do clube e seguir os passos de Lionel Messi.

Mas a própria experiência de Messi não representa necessariamente um modelo que possa ser repetido com Yamal; o astro argentino se transferiu para o Paris Saint-Germain em uma etapa avançada de sua carreira, depois que o Barcelona enfrentou dificuldades que impediram o registro de seu novo contrato, circunstâncias que diferem muito da situação atual do talento espanhol.

Aqui reside a chance do Paris Saint-Germain

Apesar de o Barcelona possuir uma vantagem clara no caso Yamal, o Paris Saint-Germain pode contar com um conjunto de cartas que talvez lhe deem a oportunidade de abrir a porta das negociações no futuro.

Enquanto a situação financeira do clube catalão melhorou relativamente, com expectativas de aumento de suas receitas após a conclusão das obras de reforma do estádio Camp Nou, o clube parisiense ainda desfruta de grandes recursos financeiros que lhe dão uma margem mais ampla para se movimentar no mercado de transferências.

E mesmo que Yamal seja o último dos nomes que o Barcelona pensaria em vender caso enfrentasse uma nova crise financeira, o Paris Saint-Germain pode apresentar uma proposta financeira enorme, além de um salário que pode ser difícil para o clube espanhol acompanhar, o que colocaria o jogador diante de tentações difíceis de ignorar.

E esse cenário continua sendo hipotético, mas evidencia a dimensão da diferença de recursos financeiros entre os dois clubes, e a capacidade do Paris de aproveitar qualquer mudança na postura do Barcelona ou no desejo do jogador, segundo informou o site "Foot Mercato".

Além disso, alguns torcedores do Barcelona demonstram preocupação quanto à influência das pessoas ao redor de Yamal, principalmente seu pai, em suas decisões futuras, ainda que isso não signifique necessariamente que exista um desejo do jogador de deixar seu clube atual.

Liga dos Campeões e Bola de Ouro: tentações que não podem ser ignoradas

As ferramentas do Paris Saint-Germain não param no dinheiro, mas incluem também as ambições esportivas, já que o clube francês pode oferecer um projeto competitivo forte, com aspirações contínuas de disputar o título da Liga dos Campeões.

E enquanto o Barcelona ainda busca recuperar seu trono europeu, do qual se distanciou desde sua última conquista em 2015, o Paris Saint-Germain possui atualmente uma posição europeia forte, de acordo com o que trouxe o relatório.

E essa diferença pode constituir um fator de atração adicional para Yamal, que aspira conquistar os maiores títulos coletivos e individuais, à frente deles a Bola de Ouro, e talvez repetir o feito mais de uma vez ao longo de sua carreira.

E apesar de o Paris Saint-Germain ter mudado sua abordagem no mercado de transferências, distanciando-se da política de acúmulo de astros, a contratação de um jogador do calibre de Yamal representaria uma exceção estratégica, e um negócio de dimensões técnicas, midiáticas e comerciais enormes.

E dentro de campo, o estilo do astro espanhol parece adequado à filosofia adotada pela equipe francesa, graças à sua capacidade de fazer a diferença no ataque, além de sua disposição para participar das tarefas defensivas e trabalhar em benefício do grupo.

Ainda assim, passar de falar sobre o interesse do Paris Saint-Germain a ver Yamal com a sua camisa ainda exige superar grandes obstáculos, à frente deles o apego do Barcelona a seu astro, o contrato de longo prazo que o protege e o quanto o próprio jogador está disposto a abrir mão do clube no qual cresceu.

E entre as tentações financeiras e as ambições europeias de um lado, e o pertencimento e a estabilidade de outro, as possibilidades de uma transferência de Yamal para o Paris Saint-Germain permanecem abertas teoricamente, mas não parecem próximas no momento atual.

E antes de se ocupar em imaginar o astro espanhol disputando dezenas de partidas com a camisa do Paris Saint-Germain no estádio Parque dos Príncipes, a equipe francesa terá primeiro que lidar com seu perigo dentro de campo, quando enfrentar o Barcelona na Liga dos Campeões.