Após a confirmação da ausência de Sibari... A escalação prevista para a partida entre Marrocos e França

O confronto entre as seleções da França e do Marrocos se repete na Copa do Mundo, quando as duas equipes se enfrentam nesta noite de quinta-feira, em Boston, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma repetição de uma das partidas mais marcantes da edição do Catar 2022.

As duas seleções voltam a se enfrentar quatro anos após seu famoso confronto nas semifinais da Copa do Mundo do Catar, que terminou com a vitória da França e sua classificação para a final — um jogo que ainda está presente na memória da torcida marroquina, especialmente devido à polêmica arbitral que o acompanhou.

A seleção francesa chega ao jogo com o ânimo em alta, após eliminar o Paraguai nas oitavas de final com um gol de Kylian Mbappé em pênalti, continuando sua trajetória no torneio como uma das principais candidatas ao título.

Por outro lado, a seleção marroquina espera dar continuidade à sua trajetória histórica e chegar às semifinais pela segunda vez consecutiva, contando com um grupo de jovens jogadores que têm apresentado um desempenho notável desde o início do torneio.

A partida é precedida por um clima de polêmica, depois que a mídia marroquina voltou a abordar as decisões arbitrais em confrontos entre as duas seleções durante a Copa do Mundo de 2022, em concomitância com a nomeação de uma equipe de arbitragem inteiramente argentina para conduzir a partida, tanto em campo quanto por meio da tecnologia de vídeo-árbitro (VAR) — decisão que gerou ampla discussão antes do confronto.

O confronto também será uma ocasião para um duelo especial entre Kylian Mbappé e Achraf Hakimi, amigos íntimos e ex-companheiros no Paris Saint-Germain, cada um liderando a seleção de seu país como uma de suas principais estrelas e capitão em campo.

A torcida espera um forte confronto tático, já que a França aposta na velocidade e na força física nas jogadas de ataque, enquanto o Marrocos conta com um meio-campo que se destaca pela capacidade de posse de bola e controle do ritmo do jogo.

Ausência de Saibari

Por sua vez, Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, confirmou na coletiva de imprensa que Ismail Saibari, artilheiro da equipe, não estará presente na partida contra a França, por não estar em condições de jogar.

Ele disse: “Com exceção de Saibari, todos estão presentes. A partida chegou cedo demais após a lesão dele, e precisamos escolher os jogadores 100% prontos. Espero que Saibari esteja conosco nas partidas restantes”.

Sibari ficou de fora do treino da Seleção do Atlas ontem, quarta-feira, após se lesionar durante a partida contra o Canadá, quando deixou o campo aos 22 minutos para dar lugar ao companheiro Sofiane Rahimi.

A seguir, a escalação prevista para as duas seleções na partida, segundo o jornal espanhol “Marca”.

Escalação prevista da França

Goleiro: Mike Maignan.

Defesa: Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Luca Deny.

Meio-campo: Mano Kone, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olis, Bradley Barcola.

Ataque: Kylian Mbappé.

Escalação prevista do Marrocos

Goleiro: Yassine Bono.

Defesa: Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Nasser Mazraoui.

Meio-campo: Nael El Ainaoui, Ezzedine Ounahi, Ayub Bouadi, Ibrahim Diaz, Bilal El Khannous.

Linha de ataque: Sofiane Rahimi.