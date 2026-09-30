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Após a condenação da Premier League, Manchester City recebe nova ameaça

Manchester City
Premier League
England

"Vamos usar essa prerrogativa quando for adequado"

David Kogan, presidente do órgão regulador independente do futebol inglês (IFR), enviou um alerta ao Manchester City, ao afirmar que a entidade possui poderes que lhe permitem avaliar a adequação dos proprietários dos clubes, seus diretores e executivos, isso após a condenação do clube por 115 infrações financeiras.

Kogan explicou que a decisão emitida pela comissão independente levanta "questões extremamente graves", ressaltando que a entidade pode usar seus poderes caso surjam provas claras da existência de infrações por parte de indivíduos, em conformidade com sua missão de proteger a sustentabilidade, a integridade e a segurança do futebol inglês.

Kogan afirmou, em comunicado publicado pelo jornal espanhol "Marca": "A decisão da comissão independente levanta questões extremamente graves. Temos o poder de avaliar a adequação dos proprietários dos clubes, seus diretores e executivos, e usaremos esse poder quando for apropriado, no interesse de proteger a sustentabilidade, a integridade e a segurança do futebol inglês, caso haja provas claras de má conduta por parte de indivíduos".

E acrescentou: "Isso inclui levar em consideração aquilo que a Premier League investigou. No entanto, uma vez que os processos entre o Manchester City e a Premier League ainda estão em curso, vamos aguardar mais novidades. Esperamos que o assunto seja resolvido em breve, em prol dos torcedores".

O órgão regulador independente do futebol inglês foi fundado após o anúncio do projeto da Superliga Europeia, com o objetivo de contribuir para evitar a repetição de crises como essa no futuro, e sua missão é proteger o futebol inglês. Entre seus poderes está o de avaliar a conduta dos proprietários dos clubes e suas situações financeiras, para garantir que não representem um risco à integridade das competições.

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Manchester City mantém alegação de inocência

O Manchester City tem prazo até a próxima sexta-feira para apresentar recurso contra a decisão, enquanto o clube continua a se declarar inocente, afirmando possuir provas conclusivas que comprovam sua posição.

O executivo-chefe do clube, Ferran Soriano, havia descrito todo o caso como baseado em uma "acusação falsa", e também acusou a Premier League de se apoiar em "teorias conspiratórias".

A posição do órgão regulador surge num momento em que os processos jurídicos entre o Manchester City e a Premier League ainda seguem em curso, o que significa que qualquer possível ação da entidade sobre a adequação dos dirigentes ou proprietários dependerá dos desdobramentos e dos resultados finais do caso.

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