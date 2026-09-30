Após a condenação da Premier League, Manchester City recebe nova ameaça

David Kogan, presidente do órgão regulador independente do futebol inglês (IFR), enviou um alerta ao Manchester City, ao afirmar que a entidade possui poderes que lhe permitem avaliar a adequação dos proprietários dos clubes, seus diretores e executivos, isso após a condenação do clube por 115 infrações financeiras.

Kogan explicou que a decisão emitida pela comissão independente levanta "questões extremamente graves", ressaltando que a entidade pode usar seus poderes caso surjam provas claras da existência de infrações por parte de indivíduos, em conformidade com sua missão de proteger a sustentabilidade, a integridade e a segurança do futebol inglês.

Kogan afirmou, em comunicado publicado pelo jornal espanhol "Marca": "A decisão da comissão independente levanta questões extremamente graves. Temos o poder de avaliar a adequação dos proprietários dos clubes, seus diretores e executivos, e usaremos esse poder quando for apropriado, no interesse de proteger a sustentabilidade, a integridade e a segurança do futebol inglês, caso haja provas claras de má conduta por parte de indivíduos".

E acrescentou: "Isso inclui levar em consideração aquilo que a Premier League investigou. No entanto, uma vez que os processos entre o Manchester City e a Premier League ainda estão em curso, vamos aguardar mais novidades. Esperamos que o assunto seja resolvido em breve, em prol dos torcedores".

O órgão regulador independente do futebol inglês foi fundado após o anúncio do projeto da Superliga Europeia, com o objetivo de contribuir para evitar a repetição de crises como essa no futuro, e sua missão é proteger o futebol inglês. Entre seus poderes está o de avaliar a conduta dos proprietários dos clubes e suas situações financeiras, para garantir que não representem um risco à integridade das competições.

Manchester City mantém alegação de inocência

O Manchester City tem prazo até a próxima sexta-feira para apresentar recurso contra a decisão, enquanto o clube continua a se declarar inocente, afirmando possuir provas conclusivas que comprovam sua posição.

O executivo-chefe do clube, Ferran Soriano, havia descrito todo o caso como baseado em uma "acusação falsa", e também acusou a Premier League de se apoiar em "teorias conspiratórias".

A posição do órgão regulador surge num momento em que os processos jurídicos entre o Manchester City e a Premier League ainda seguem em curso, o que significa que qualquer possível ação da entidade sobre a adequação dos dirigentes ou proprietários dependerá dos desdobramentos e dos resultados finais do caso.