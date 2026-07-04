Yasser Al-Qahtani, lenda da seleção saudita, fez declarações polêmicas após a classificação do Marrocos para as quartas de final, com a vitória sobre o Canadá (3 a 0), na noite deste sábado, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção marroquina agora aguarda o vencedor do confronto entre França e Paraguai para enfrentá-lo nas quartas de final da Copa do Mundo.

Al-Qahtani disse em entrevista à TV: “Foi uma vitória merecida da seleção marroquina, que possui uma personalidade extraordinária que lhe permitiu competir com as grandes seleções”.

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Ele acrescentou: “Mas devemos elogiar especialmente o experiente goleiro Yassine Bono, que sempre prova ser um grande goleiro e mostra sua garra nas partidas importantes”.

E continuou: “É uma lenda, e tenho grande admiração por ele; espero que continue esse trabalho incrível ao longo de sua carreira”.

E concluiu, rindo: “Nós, árabes, não tememos nada; que venha a França agora para enfrentar o Marrocos”.