Após a amarga eliminação... Kroos revela a falha fatal da atual geração da Alemanha

Tony Kroos, ex-jogador do Real Madrid, deu sua opinião sobre a eliminação da Alemanha nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, às mãos do Paraguai.

Após a derrota para o Paraguai nos pênaltis, após um empate em 1 a 1, a seleção alemã foi eliminada muito cedo do torneio, e Toni Kroos, ex-jogador da Alemanha, não hesitou em expressar seu descontentamento com essa decepção.

Em seu podcast “Kroos e Kroos: A Copa do Mundo sob a lupa”, transmitido pelo canal espanhol SEIZ, o ex-meio-campista do Real Madrid afirmou que a seleção alemã carece atualmente de jogadores de nível mundial, lamentando a ausência de líderes capazes de mudar o equilíbrio de forças em grandes torneios.

Tony Kroos considera que muitos jogadores da seleção nacional têm o potencial para atingir esse nível, mas nenhum deles se destacou ainda como jogador decisivo em grandes torneios.

O ex-jogador da seleção também destacou a incapacidade da Alemanha de elevar seu nível de desempenho sob pressão, ao contrário das gerações anteriores.

O técnico Julian Nagelsmann vem sofrendo críticas severas por várias escolhas táticas, especialmente sua maneira de lidar com Deniz Undav e Jamal Musiala, além de continuar contando com Manuel Neuer.

Após essa eliminação precoce, a Federação Alemã de Futebol terá agora que tirar lições desta Copa do Mundo, que terminou muito antes do previsto.