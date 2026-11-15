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A seleção da Inglaterra encerrou a histórica invencibilidade da Espanha, ao lhe infligir uma emocionante derrota por 3 a 2 na noite de domingo, no estádio Metropolitano, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, pondo fim a uma sequência que durou 968 dias, a mais longa entre as seleções europeias em todas as competições.

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A rede de estatísticas "Opta" revelou que a derrota para a Inglaterra foi a primeira da seleção espanhola desde março de 2024, quando perdeu para a Colômbia em um amistoso, encerrando assim uma sequência de 43 jogos consecutivos sem derrota, um número excepcional que reflete o nível de constância alcançado pela seleção espanhola, campeã mundial, ao longo desse período.

E a importância da vitória inglesa não parou em interromper a sequência da Espanha, pois a seleção inglesa alcançou outra conquista histórica, ao vencer pela primeira vez em sua história a seleção classificada em primeiro lugar no mundo no ranking da Federação Internacional de Futebol, em uma partida disputada fora da Inglaterra, e isso na sua sétima tentativa desde o lançamento dos rankings da Fifa em 1992.

A "Opta" acrescentou que a seleção inglesa alcançou uma conquista inédita em termos de resultados fora de casa, ao chegar a dez vitórias consecutivas longe de seus domínios em todas as competições, sendo a primeira vez que consegue tal sequência em sua história, confirmando sua evolução nas partidas que disputa longe de sua torcida.

Esses números vieram após uma noite excepcional da seleção inglesa sob o comando de Thomas Tuchel, que apresentou uma atuação forte diante da campeã mundial e impôs seu domínio no primeiro tempo, antes de transformar sua superioridade em vantagem com um gol marcado por Harry Kane de pênalti aos 45 minutos, depois de ter sido derrubado dentro da área.

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E com o início do segundo tempo, os ingleses mantiveram sua superioridade e Ezri Konsa marcou o segundo gol aos 53 minutos, em cobrança de escanteio batida por Declan Rice, antes de Ben White ampliar para o terceiro gol quatro minutos depois, aproveitando um rápido contra-ataque conduzido por Jude Bellingham.

Apesar da vantagem por três gols, a partida teve uma grande reviravolta após a expulsão de Elliot Anderson aos 64 minutos, por derrubar Lamine Yamal dentro da área, dando à seleção espanhola um pênalti no qual Mikel Oyarzabal marcou o gol que diminuiu a diferença aos 65 minutos, antes de Nico Williams marcar o segundo gol da Espanha aos 75 minutos.

Tuchel foi obrigado então a reforçar o lado defensivo e fazer várias alterações para manter a vantagem, diante da pressão espanhola contínua durante os minutos finais, mas a seleção inglesa conseguiu resistir até o apito final, assegurando a vitória pelo placar de 3 a 2 e garantindo a liderança do grupo na Liga das Nações da Europa.