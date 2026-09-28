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AFC Ajax v Panathinaikos FC - UEFA Europa LeagueGetty Images Sport
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Após 9 anos do choque: irmão de Abdelhak Nouri dá atualização sobre seu estado

Ajax x NEC Nijmegen
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"Seu sorriso carrega um significado diferente"

  Nove anos depois de Abdelhak Nouri sofrer uma parada cardíaca repentina, seu irmão trouxe notícias animadoras sobre o ex-jogador do Ajax de Amsterdã.

 O meia holandês de origem marroquina caiu ao chão durante um amistoso contra o Werder Bremen em 2017, quando tinha apenas 20 anos.

 Ele sofreu um grave dano cerebral em decorrência da falta de oxigênio e entrou em coma por cerca de três anos. Hoje, ao que tudo indica, sua saúde melhorou, segundo declarou seu irmão.

Seu irmão afirmou, de acordo com o site "Foot Mercato": "Ele está bem, e seu estado é estável. Principalmente em comparação com como estava no início. Quando meu irmão voltou à Holanda depois do acidente, foi um período muito difícil. Comparado àquela época, as coisas estão bem melhores agora".

Seu irmão também relembrou uma lembrança extremamente comovente: o primeiro sorriso espontâneo de Nouri, três anos depois de seu acidente.

Enquanto a família estava reunida, uma brincadeira aparentemente provocou uma onda de risos no ex-jogador de futebol: "Até hoje, seu sorriso carrega um significado completamente diferente do sorriso dos outros. Foi como uma confirmação de que ele nos reconhece e nos entende".

A história de Nouri impactou profundamente o futebol holandês, especialmente o Ajax, que aposentou sua camisa número 34 em homenagem ao ex-jogador.

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