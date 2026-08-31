Hilal e Al-Ahli entram em campo para o clássico, na noite de terça-feira, na partida adiada da terceira rodada da Roshn League, em meio a um enredo histórico que coloca o "Líder" diante da oportunidade de encerrar um dos tabus mais incômodos em seus confrontos contra o "Elegante", após anos em que não conseguiu vencê-lo no tempo regulamentar.

A última vitória do Hilal sobre o Al-Ahli fora dos pênaltis remonta a 5 de outubro de 2024, quando o "Líder" decidiu o confronto com o placar de 2 a 1 na Roshn League. Desde então, o Al-Ahli se transformou em um adversário extremamente complicado para o time azul, e conseguiu privá-lo da vitória em 5 confrontos consecutivos.

Ao longo dessa sequência, o Al-Ahli conseguiu vencer o Hilal duas vezes, enquanto 3 partidas terminaram empatadas, entre elas o confronto da semifinal da Copa do Custódio das Duas Mesquitas Sagradas na temporada passada, decidido pelo "Líder" nos pênaltis, o que significa que a vitória não foi conquistada pelo Hilal dentro do tempo efetivo da partida.

Al-Ahli, o tabu do Hilal: as lembranças da Ásia doem no Líder

O sofrimento do Hilal diante do Al-Ahli não se limitou às competições nacionais, mas se estendeu ao continente asiático, quando o "Elegante" conseguiu derrubar o "Líder" pelo placar de 3 a 1 na semifinal da Liga dos Campeões da Ásia de Elite na temporada 2024-2025, em uma das derrotas mais duras que o Hilal sofreu naquele período.

Esse resultado, especificamente, deu ao Al-Ahli uma grande vantagem psicológica em seus confrontos recentes contra o Hilal, e confirmou que o time do oeste não teme enfrentar o "Líder", por mais forte que seja seu elenco ou por maior que seja a pressão em torno da partida.

Mas o clássico desta vez chega em circunstâncias completamente diferentes: o Hilal entra na partida com uma oportunidade histórica de encerrar a sequência, enquanto o Al-Ahli chega ao confronto sofrendo com uma série de mudanças e golpes que afetaram sua estabilidade no período recente.

O Hilal diante da chance de aproveitar o colapso do Al-Ahli

A saída de vários dos principais nomes do Al-Ahli no período recente aumenta a dificuldade da situação do "Elegante", encabeçados pelo argelino Riyad Mahrez e pelo marfinense Franck Kessié, além da saída do técnico Matthias Jaissle, mudanças que impuseram ao time entrar em uma fase de reconstrução técnica cedo na temporada.

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E os golpes não pararam nos limites das mudanças no elenco e na comissão técnica, pois o Al-Ahli sofreu uma dura derrota na rodada passada para o Al-Khaleej pelo placar de 3 a 1, em uma partida que revelou vários pontos de interrogação sobre a condição técnica do time e elevou o nível de pressão imediatamente antes do confronto com o Hilal.

E é aqui que surge a oportunidade do Hilal: o "Líder" não enfrenta apenas o Al-Ahli que conheceu nos confrontos anteriores, mas enfrenta um time que passa por uma fase de transição e busca estabilidade e identidade, o que pode dar vantagem ao Hilal caso ele consiga a pressão precoce e o aproveitamento dos espaços e erros que apareceram no período recente.

Mas encarar o clássico dessa forma também carrega perigo, porque o Al-Ahli sabe muito bem como jogar contra o Hilal, e já o derrubou em mais de uma ocasião quando o "Líder" estava em sua melhor fase. Por isso, apostar apenas nas crises do adversário pode ser uma armadilha, especialmente porque os jogos de cúpula frequentemente impõem uma lógica diferente dos cálculos anteriores ao confronto.

696 dias esperam a palavra do Hilal

Contabilizando o período desde a última vitória do Hilal sobre o Al-Ahli no tempo efetivo, o "Líder" entra no confronto de terça-feira diante da oportunidade de encerrar um tabu que dura 696 dias e de reescrever a história do clássico do zero.

A vitória desta vez não significará apenas conquistar 3 pontos em uma partida adiada, mas dará ao Hilal um enorme impulso psicológico diante de um adversário que lhe causou muita frustração nos últimos dois anos, além de enviar uma mensagem aos demais concorrentes de que o "Líder" é capaz de derrubar até mesmo os times que mais atrapalharam seu caminho recentemente.

Por outro lado, o Al-Ahli sabe que as circunstâncias ao seu redor podem torná-lo o lado menos favorito no papel, mas isso, precisamente, pode lhe dar uma motivação extra para responder e recuperar a confiança diante de um adversário do porte do Hilal.

Por isso, o clássico de terça-feira vai além da disputa por pontos: o Hilal quer se livrar de um tabu de 696 dias, e o Al-Ahli quer provar que suas crises atuais não significam sua queda diante de seu adversário histórico. Será que o "Líder" aproveitará os desastres do "Elegante" e quebrará a sequência, ou o Al-Ahli continuará desempenhando o papel do tabu que se recusa a terminar?