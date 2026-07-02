Após 6 meses de polêmica... 30 milhões decidem o futuro de Abdulrahman Gharib

30 milhões de riyals decidiram o destino de Abdulrahman Gharib, ala do Al-Nassr, após seis meses de especulações sobre seu futuro.

Várias reportagens haviam revelado o interesse do Al-Hilal e do Al-Ittihad em contratar Gharib durante a próxima janela de transferências de verão, já que seu contrato com o Al-Nassr, que expirou no final do mês de junho passado, não havia sido renovado.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” informou, na madrugada desta quinta-feira, que Gharib renovou seu contrato com o Al-Nassr por mais três temporadas, com término previsto para 2029.

O jogador de 29 anos receberá um salário de 30 milhões de riyals, ou seja, 10 milhões de riyals por temporada.

Com isso, o Al-Nassr pôs fim a uma polêmica que se arrastou em torno de Abdulrahman Gharib nos últimos seis meses, mais precisamente desde que ele se tornou jogador de mercado livre em janeiro passado.

Gharib joga pelo Al-Nassr há quatro anos, mais precisamente desde que se transferiu do Al-Ahli para o time no verão de 2022, mas apresentou um de seus melhores desempenhos na última temporada, especialmente na Liga dos Campeões da Ásia 2.

O ponta saudita disputou 32 partidas pelo Al-Nassr em diversas competições durante a última temporada, nas quais marcou 6 gols e deu 6 assistências.