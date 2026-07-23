O Al-Shabab abriu as suas contratações durante a atual janela de transferências de verão, ao assegurar o antigo jogador do Al-Ittihad.

O Al-Shabab anunciou, através da sua conta oficial na rede social "X", a contratação de Awad Al-Nashri, ex-médio do Al-Ittihad, numa transferência a custo zero, após o fim do seu contrato com o "Al-Ittihad".

O clube da capital esclareceu que o jogador saudita vai integrar o plantel da equipa com um contrato válido por duas temporadas, terminando em 2028, com a possibilidade de prolongamento por mais uma época.

Awad Al-Nashri foi o quarto a deixar o Al-Ittihad durante a atual janela de transferências de verão, depois do avançado colombiano Ricardo Carballo, do médio brasileiro Fabinho e do extremo saudita Abdulaziz Al-Bishi.

O jogador de 24 anos saiu a custo zero, após a não renovação do seu contrato, que terminou no final da temporada passada, isto depois de 6 anos que passou no Al-Ittihad, desde a sua primeira promoção à equipa principal em 2020.

Al-Nashri tornou-se assim a primeira contratação oficial do Al-Shabab durante a atual janela de transferências de verão, sob o comando do seu novo treinador alemão Thomas Letsch, depois de este ter assumido o cargo em substituição do argelino Noureddine Ben Zekri.

Awad Al-Nashri procura recuperar a oportunidade de ser titular, através do Al-Shabab, com o objetivo de regressar à seleção saudita, com a qual participou na Taça do Golfo Arábico de 2023.

Recorde-se que o médio saudita disputou 80 jogos pela equipa principal do Al-Ittihad ao longo das últimas seis temporadas, ao longo das quais não conseguiu marcar nem assistir em qualquer golo.