Após 4 anos de polêmica: Courtois quebra o silêncio sobre sua crise com a torcida do Atlético de Madrid

Depois de anos de rompimento e hostilidade, o goleiro belga Thibaut Courtois quebrou o silêncio para pôr fim à polêmica que ele mesmo acendeu com suas célebres declarações em 2022, garantindo que sua frase impactante "estou do lado certo da história" não foi, de forma alguma, dirigida ao seu ex-clube, o Atlético de Madrid.

Desde a transferência de Courtois para o rival Real Madrid, sua relação com a torcida colchonera transformou-se de amor em uma hostilidade intensa. E, apesar de o goleiro, que jogou emprestado pelo Chelsea ao Atlético, ter conquistado com eles o título do Campeonato Espanhol e chegado à final da Liga dos Campeões da Europa de 2014, ele não escapou das vaias e da animosidade a cada visita ao estádio Wanda Metropolitano.

O auge da tensão foi em maio de 2022, às vésperas da final da Liga dos Campeões da Europa entre Real Madrid e Liverpool, quando Courtois declarou: "Eles jogaram uma final contra o Real Madrid em 2018. Quando você enfrenta o Real Madrid, sabe que eles vencem finais, e agora eu estou do lado vencedor da história." Foi uma frase que os torcedores do Atlético interpretaram como uma referência direta à derrota deles na final de Lisboa em 2014, da qual o próprio Courtois participou.

Quatro anos e meio depois, o goleiro apresentou sua versão completa pela rádio espanhola "Onda Cero", esclarecendo e reconciliando-se com seu antigo clube com palavras gentis sem precedentes.





Courtois disse: "Se pudesse, eu não apagaria aquela frase, porque não se tratava deles — do Atlético de Madrid —, mas sim do Liverpool. Sempre falei com muito respeito sobre o Atlético, e conquistei títulos lá."

O astro belga acrescentou: "Aquele período fez com que eu me apaixonasse pela Espanha, tive dois filhos lá e nunca direi uma palavra ruim sobre isso. Fui embora porque estava emprestado pelo Chelsea."

Courtois encerrou sua fala com uma clara mensagem de gratidão: "Tenho muito orgulho do meu período no Atlético, pois foi lá que me tornei o goleiro que sou hoje."







