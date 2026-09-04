O português Otávio, ex-jogador do Al-Nassr e do Al-Qadsiah, deixou o Campeonato Saudita após três temporadas sem títulos que passou na competição.

O Al-Qadsiah anunciou nesta sexta-feira sua concordância com a transferência de Otávio para o clube catari Al-Rayyan, por empréstimo de uma temporada, com cláusula de compra obrigatória.

O meio-campista português deixa o Al-Qadsiah após uma temporada que passou em suas fileiras, tendo chegado ao clube durante a última janela de transferências de verão, vindo do Al-Nassr.

Otávio disputou apenas 21 partidas pelo Al-Qadsiah nesta temporada, nas quais não marcou nenhum gol, limitando-se a dar três assistências.

De maneira geral, Otávio passou três temporadas no Campeonato Saudita, tendo jogado pelo Al-Nassr entre 2023 e 2025, disputando 84 partidas, nas quais conseguiu marcar 12 gols e dar 16 assistências.

Ao longo desses três anos, o jogador de 31 anos não conseguiu conquistar nenhum título, já que o Al-Nassr só conseguiu ser campeão do Campeonato Saudita depois de sua saída.

Vale lembrar que a maior passagem de Otávio foi pelo clube português Porto, onde jogou entre 2014 e 2023, participando de 283 partidas, nas quais marcou 31 gols e deu 74 assistências.