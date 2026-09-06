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Hull City v Aston Villa FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

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Após 3 rodadas: Hull City supera todos os clubes da Premier League

Arsenal x Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
Hull
England

Grande feito para o recém-promovido à Premier League

O recém-promovido Hull City supera todos os clubes da Premier League inglesa nesta temporada, após três rodadas de disputa da competição.

O Hull City é o único time da Premier League nesta temporada que não sofreu nenhum gol nas três primeiras partidas.

O Arsenal dividia essa marca com o Hull City, antes de sofrer um gol no dérbi de Londres durante sua vitória sobre o Chelsea (2 a 1) no Emirates Stadium, no confronto de destaque da terceira rodada da Premier League.

O Hull City somou 7 pontos, ocupando a terceira colocação na tabela de classificação, após vencer o Manchester United (2 a 0) e o Coventry City (1 a 0), antes do empate sem gols diante do Aston Villa.

Já o Manchester City lidera a tabela de classificação da Premier League com 9 pontos, empatado com o Arsenal, sendo os dois únicos times que venceram nas três primeiras rodadas.

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