Lionel Messi mal tirou a camisa da seleção argentina em sua partida de despedida no estádio Monumental diante do Benin, e já incendiou as redes sociais com duas mensagens consecutivas em 24 horas, nas quais expressou o tamanho de sua saudade da camisa da "Albiceleste".

Palavras de saudade

Messi publicou uma mensagem curta e direta em sua conta no "Instagram" por meio do recurso de Story, na qual resumiu todos os seus sentimentos, escrevendo: "Minha última partida foi ontem, e já sinto saudade da camisa da seleção argentina".

Uma mensagem rápida, mas suficiente para provocar uma onda de tristeza e empatia na Argentina, que conquistou ampla repercussão de grandes figuras do esporte, incluindo seu maior rival, Cristiano Ronaldo.





https://www.instagram.com/stories/leomessi/4002873200457370274/?hl=en





A despedida oficial e emocionante

Messi disse após sua última partida com a seleção da Argentina: "Sei que estou tomando a decisão certa. Foi uma aventura maravilhosa, cheia de alegria, mas também de alguma tristeza, mas sei que cada passo valeu a pena".

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E acrescentou: "Tenho muito a dizer, é impossível expressar tudo o que sinto em poucas palavras ou em um post. Esta aventura não teria sido possível sem minha família, que sempre esteve ao meu lado e me apoiou, especialmente nos momentos difíceis".

E prosseguiu: "Meus amigos tiveram um papel indispensável, assim como todos os meus companheiros de equipe e os treinadores, além de suas comissões técnicas. Não quero esquecer Diego, que colocou nosso país no lugar que ele merece, e que sei que também nos ajudou lá do céu em cada passo do caminho".

E continuou: "Agradeço aos clubes pelos quais joguei, pelo respeito constante aos meus sentimentos, e por me darem a oportunidade de me dedicar ao meu país quando chegava a hora de vestir a camisa da seleção nacional".

E declarou: "Claro, graças a Deus: se não fosse por Sua benção e Sua vontade, nem teríamos sonhado em chegar a esta etapa. Sou grato a todos vocês. Amo muito todos vocês, vou sentir saudade de vocês, e serei sempre grato por vocês terem estado ao nosso lado, ao meu lado".







