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Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Após 22 partidas, Chelsea mata dois coelhos com uma cajadada só diante do Everton

Everton x Chelsea
Everton
Chelsea
Premier League
England

O Chelsea vai iniciar uma sequência positiva?

O Chelsea matou dois coelhos com uma cajadada só neste sábado, ao conquistar uma preciosa vitória sobre o Everton, fora de casa, por 2 a 0, na nona rodada da Premier League.

O português Pedro Neto marcou os dois gols do Chelsea, o primeiro apenas 43 segundos após o início do segundo tempo, antes de ampliar aos 90 minutos, garantindo três pontos fora de casa à sua equipe e levando-a ao quarto lugar na tabela de classificação.

Chelsea: jogo sem sofrer gols após 22 partidas

Além de infligir ao Everton a primeira derrota na temporada atual, o mais importante para o time do técnico Xabi Alonso é que a vitória veio sem sofrer gols na Premier League pela primeira vez desde janeiro passado, encerrando uma sequência de 22 jogos consecutivos no campeonato em que sua meta foi vazada pelo menos uma vez, segundo dados do Squawka.

A última vez que o Chelsea havia mantido sua meta sem ser vazada no campeonato foi em 17 de janeiro, quando venceu o Brentford por 2 a 0.

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