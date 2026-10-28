O astro do Al-Hilal conquistou um prêmio excepcional referente à partida do clássico contra o rival tradicional Al-Ittihad, 18 dias após o seu encerramento.

O Al-Hilal havia vencido o Al-Ittihad pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes no dia 10 de outubro deste ano, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita Riad, pela oitava rodada da Roshn Saudi League.

E, 18 dias após o término da partida, a liga da Roshn Saudi League anunciou nesta quarta-feira que o holandês Crysencio Summerville, ponta do Al-Hilal, venceu o prêmio de melhor gol da oitava rodada, referente ao seu gol contra o Al-Ittihad.

Summerville marcou o terceiro gol do Al-Hilal aos 64 minutos de partida, após driblar jogadores do Al-Ittihad, antes de um chute especial de dentro da área.

Apesar de a partida ter sido disputada há 18 dias, o anúncio dos prêmios da rodada foi adiado até hoje, à espera da realização da partida adiada que reuniu as equipes do Abha e do Al-Faisaly, na última terça-feira.

Vale lembrar que o Al-Hilal lidera a tabela de classificação do Campeonato Saudita no momento, com 27 pontos, com dois pontos de vantagem sobre o Al-Nassr e o Al-Qadsiah, respectivamente segundo e terceiro colocados, sendo que a equipe do leste ainda tem uma partida a mais a disputar.