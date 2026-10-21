Nico Paz, estrela do Como, da Itália, entrou para a história da Liga dos Campeões da Europa ao se tornar o jogador argentino mais jovem a participar de 3 gols em uma única partida da competição desde seu compatriota Lionel Messi, em abril de 2009. O feito veio após sua brilhante atuação na vitória do Como sobre o visitante Manchester United por 4 a 1, na noite desta quarta-feira, pela terceira rodada da competição.

Paz marcou dois gols e deu uma assistência durante a partida, na qual abriu o placar cedo, aos 2 minutos, antes de servir o segundo gol para seu companheiro Anastasios Douvikas, aos 49 minutos, e depois voltar a marcar o terceiro gol de sua equipe, aos 57 minutos.

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Segundo a rede de estatísticas "Opta", Paz alcançou esse feito com 22 anos e 43 dias, tornando-se o jogador argentino mais jovem a participar de três gols em uma única partida da Liga dos Campeões da Europa desde Messi, que tinha 21 anos quando conquistou o mesmo feito diante do Bayern de Munique, durante a vitória por 4 a 0 em abril de 2009.

Paz, de 22 anos, é um dos maiores talentos em ascensão do futebol argentino, tendo chamado a atenção com suas atuações pelo Como, da Itália, graças às suas habilidades técnicas e à sua capacidade de criar oportunidades e marcar de fora da área.

As expectativas aumentaram recentemente em relação ao seu papel futuro com a seleção da Argentina, já que ele é visto como um dos nomes de destaque para a próxima fase, após a aposentadoria da lenda Lionel Messi no cenário internacional. Paz é um dos principais candidatos a herdar a camisa "10" que pertencia à "Pulga".

Paz, ex-jogador do Real Madrid, já havia dado uma assistência para Messi durante a vitória da Argentina sobre a Bolívia por 6 a 0 em outubro de 2024, no início de sua trajetória internacional. A estrela do Inter Miami também elogiou seu talento e sua capacidade de entender o jogo.



