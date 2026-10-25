Após 15 minutos: pesadelo das lesões persegue ex-astro do Barcelona

O pesadelo das lesões voltou para perseguir Ansu Fati, ex-estrela do Barcelona, que atualmente defende o Monaco, da França.

O jornal Sport informou que Fati sofreu um novo revés físico na noite deste domingo, durante a partida do Monaco contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

Fati conseguiu permanecer em campo por apenas cerca de 15 minutos antes de pedir para ser substituído, por sentir dores na parte de trás da perna direita.

Os indícios iniciais não dão motivo para otimismo. Tudo aponta para uma lesão muscular, mas é preciso aguardar os exames médicos a que Fati será submetido em Monaco nas próximas horas, para se conhecer o diagnóstico exato e o tempo previsto de recuperação.

Ansu Fati deixou o campo por conta própria, visivelmente frustrado, ciente de que esse novo revés chega em um dos períodos mais importantes de sua trajetória nos últimos tempos.

O contratempo representa um duro golpe para Ansu Fati, que havia começado a recuperar o seu melhor nível. Após superar uma verdadeira provação que durou cerca de 4 meses, período em que não pôde participar das partidas por problemas físicos, Ansu conseguiu reconquistar a continuidade e a confiança.

Seus números vinham sendo motivo de otimismo, depois de ter marcado dois gols em suas três últimas partidas, confirmando que mantinha o faro de gol que o tornou um dos talentos mais promissores do futebol europeu.

Sua passagem pelo Monaco deveria representar uma oportunidade para se livrar do fantasma das lesões que afetou grande parte de sua carreira. O atacante começava a encontrar o seu lugar no time e a recuperar o seu papel de destaque, depois de longos meses de incerteza.

Agora, o jogador enfrenta uma nova situação. A preocupação não se limita à gravidade da possível lesão, mas inclui também o seu impacto na continuidade que ele tanto se esforçou para recuperar.

À espera do diagnóstico definitivo, Ansu Fati se vê novamente diante de uma situação familiar demais. Depois de parecer que começava a ver a luz no fim do túnel, seu corpo voltou a colocá-lo diante de um novo teste.