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Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport
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Após 15 anos, o Al-Hilal repete marca histórica e iguala o Al-Nassr

Al-Khaleej x Al Hilal
Al-Khaleej
Al Hilal
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O líder escreve a história

O Al-Hilal escreveu um novo capítulo em sua história na Roshn Saudi League, após protagonizar um primeiro tempo excepcional diante do Al-Khaleej, marcando 5 gols nos primeiros 45 minutos, no confronto da quarta rodada que testemunhou uma grande superioridade ofensiva por parte do "Líder".

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O Al-Hilal impôs seu completo domínio sobre o andamento do primeiro tempo, aproveitando-se da grande eficiência ofensiva que converteu as chances em gols sucessivos, encerrando a primeira metade da partida em vantagem pelo placar de 5 a 1, em um início ofensivo arrasador que deixou o duelo aberto a todas as possibilidades.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol "Opta", o Al-Hilal marcou 5 gols durante o primeiro tempo pela segunda vez apenas em sua história na liga profissional, após já ter alcançado o mesmo feito diante do Al-Qadsiah em outubro de 2011.

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A primeira vez em que o Al-Hilal conseguiu marcar cinco gols durante um único tempo remonta a mais de 15 anos, antes de o "Líder" repetir o feito novamente diante do Al-Khaleej, confirmando sua capacidade de apresentar tempos ofensivos excepcionais na competição.

Com esse número, o Al-Hilal igualou o Al-Nassr como o time que mais marcou 5 gols ou mais durante o primeiro tempo em duas partidas diferentes na história da liga profissional, acrescentando o "Líder" um novo feito coletivo à sua lista histórica na competição.

O início diante do Al-Khaleej reflete a grande força ofensiva com que o Al-Hilal vem se apresentando no começo da temporada, especialmente porque marcar cinco gols durante um único tempo não acontece com frequência na Roshn Saudi League, confirmando o time desde o início sua capacidade de transformar seu domínio em uma grande superioridade numérica.

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